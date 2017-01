Băsescu:

„Sunt împotriva pensiilor speciale“

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a criticat, vineri, la Congresul Federației Asociațiilor de Pensionari, existența pensiilor speciale în România, care fac posibile contribuții zero, dar pensii mari și s-a declarat „adeptul fără rezerve al unificării sistemului de pensii", ca și al celui de salarizare. Băsescu a acuzat discriminarea pe care o produc legile speciale care reglemen-tează pensiile unor categorii de angajați și a spus că soluția este un sistem unic. În opinia lui, și salarizarea din administrația centrală și locală trebuie unificată, nu numai pentru că este discriminatorie, dar și pentru că nu corespunde cerințelor Uniunii Europene. România are categorii speciale de pensionari al căror regim este reglementat de șapte legi, toate aprobate după intrarea în vigoare a legii pensiilor publice 19/2000, cinci dintre acestea în timpul guvernului Năstase, dar acești pensionari nu vor primi pensii mărite prin ultima lege inițiată de PSD.