Sucul de gutui este recomandat anemicilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Gutuile stimulează pofta de mâncare, ameliorează infecțiile respiratorii și chiar astmul. Sub formă de decoct, se folosesc în cazurile de diaree la copii, în stări de greață sau dureri articulare: câteva bucăți de gutuie se fierb, timp de cinci minute, în 250 ml de apă, la foc mic. Se bea călduț, eventual îndulcit. Cu gust astringent, siropul preparat din fructul necopt este folosit în tratamentul diareei, fiind foarte sănătos pentru copii. Sucul din gutuie se pregătește din fructe bine coapte și are proprietăți fortifiante, antiseptice, hemostatice, astringente și diuretice. Sucul de gutuie este recomandat anemicilor, cardiacilor, astmaticilor, în afecțiuni ale căilor respiratorii și ale tubului digestiv. Se bea în doze de câte o jumătate de pahar, până la un pahar, înainte de masă. Compresele cu suc de gutuie se folosesc în cazul afecțiunilor rectului și al crăpăturilor anusului.