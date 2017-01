SUA lucrează la metode de ocolire a cenzurii pe internet în China şi Iran

SUA lucrează la metode de ocolire a cenzurii pe internet în China și Iran

Agenția americană care gestionează programele de informare finanțate de autorități, precum radioul Vocea Americii, a anunțat că lucrează la instrumente de păcălire a cenzurii pe internet în țări precum China și Iran, transmite AFP. Broadcasting Board of Governors (BBG) a anunțat că lucrează la un program informatic de „difuzare prin email” („feed over email”, FOE) capabil să transforme serviciile de email cele mai populare, precum Gmail, Yahoo! Mail sau Hotmail, în canale de informare. „Este un sistem foarte solid, dar nu este încă gata să fie testat în versiune experimentală beta“, a declarat pentru AFP șeful departamentului tehnologic al agenției, Ken Berman. „Nu am ajuns încă acolo, este doar un proiect grozav la care lucrăm“, a spus el. FOE folosește sistemele de criptare ale serviciilor de mesagerie gratuită pentru a crea rețele de transmisie pentru informații care se găsesc pe internet pe alte site-uri, a explicat Berman. „Unele țări blochează informațiile. Dar echipa mea încearcă să construiască instrumente pentru a învinge cenzura pe internet”, rezumă el. Când va fi gata, sistemul va fi testat în China și Iran, potrivit BBG. „China este modelul, etalonul cel mai bun când vine vorba despre cenzurarea internetului”, afirmă Berman, care spune că lucrează la „extinderea libertății pe web, a libertății presei, a libertății de informare pentru cei care vor să știe mai mult“.