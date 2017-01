Studiu: femeile preferă (evident) bărbaţii cu maşini scumpe

Studiu: femeile preferă (evident) bărbații cu mașini scumpe

Ştire online publicată Vineri, 27 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu al Universității din Cardiff reliefează un fapt bănuit până acum de toată lumea, însă niciodată dovedit științific: femeile preferă un bărbat care conduce o mașină scumpă, în dauna unuia care are o mașină „de duzină”. Cercetarea s-a bazat pe reacțiile pe care le au femeile la vederea bărbaților aflați în același cadru cu o mașină scumpă și una normală, observată des pe șosea. „Există o mulțime de probe care arată clar faptul că femeile sunt influențate de status și de bogăție. Nu e un fenomen recent, dar acum a devenit clar și am arătat că nu vorbim de un lucru pur anecdotic. Femeile preferă bărbații cu un status social ridicat deoarece consideră ca bărbatul le aduce o viață bună și urmași sănătoși. Se pare că stereotipul femeii influențate de statusul unui bărbat este adevărat. În plus, din punctul de vedere al evoluției, are și sens. În schimb, deși numărul femeilor cu slujbe foarte bine plătite crește, acest lucru nu are niciun efect asupra nivelului de atracție asupra unui bărbat”, a declarat Michael Dunn, doctorul în psihologie care a condus studiul.