Studenţii la Jurnalism au furat meserie de la Măruţă

Studenții la Jurnalism au furat meserie de la Măruță

„Asociația Studenților Jurnaliști” din Iași (ASJ), „Societatea Jurnaliștilor Profesioniști” din România (SJP) și „Asociația Studenților la Jurnalism din România” (ASJR) cu sediul în Cluj-Napoca organizează, în perioada 22–28 august, prima școală de vară de jurnalism din România. Ediția I a Summer School a debutat ieri, la Costinești, în cadrul emisiunii lui Măruță, transmisă în direct pe TVR 2. Cei 25 de studenți din Iași și Cluj vor participa la seminarii, ateliere, cursuri de perfecționare și traininguri susținute de jurnaliști profesioniști din mass-media românească. Schimbul de experiență și practica i-au motivat pe studenți Organizatorii spun că era nevoie să se deruleze un astfel de program deoarece nu există o organizație unită a jurnaliștilor, iar interacțiunea dintre studenții de la facultăți de profil din mai multe zone ale țării pune astfel bazele unei societăți jurnalistice profesioniste. Timp de o săptămână, studenții din cele două centre universitare au ocazia să pună în practică teoria învățată la facultate, dar și să asimileze noi cunoștințe. „Este o oportunitate pentru studenții care vor să aprofundeze tainele meseriei. În același timp, realizăm un schimb de experiență cu studenții din Cluj Napoca, facem o comparație între ceea ce știe fiecare, ceea ce îl pasionează și ne împărtășim opiniile”, ne-a declarat președintele ASJ din Iași, Andrei Giurgia. Studenții la Jurnalism și-au luat în serios rolul de oameni de presă. Ei conștientizează faptul că sunt răspunzători de viitorul presei românești și au datoria să clădească o societate jurnalistică profesionistă încă de pe băncile facultății. „Ne aflăm aici pentru că vrem să experimentăm cât mai multe. Noi am făcut și practică la facultate, am participat și la seminarii și cursuri susținute de jurnaliști cunoscuți precum Cristian Tudor Popescu, Sanda Nicola, Robert Turcescu. Ne bucurăm că ni s-a dat ocazia să ne exprimăm liber și să vedem dacă chiar avem talent, la Costinești, într-o emisiune în direct care are o audiență mare”, ne-a declarat președintele ASJR Din Cluj, Florin Avram. Realizatorul emisiunii „Sută la sută” de la Realitatea Tv este și vicepreședinte onorific al Asociației Studenților la Jurnalism din Cluj. Studenții de azi - jurnaliștii de mâine În primele zile ale Summer School, începând cu ora 10, în cadrul emisiunii „Plaja lui Măruță“, viitorii jurnaliști vor face un Atelier Tv, pe tema „Cum se realizează o emisiune în direct“. Studenții fi îndrumați de vedeta TVR Cătălin Măruță, în vederea pregătirii emisiunii de a doua zi. În același timp, în cadrul atelierului TV, se împart sarcinile și fiecare student este repartizat pe diferite posturi în funcție de aptitudini. Astfel, ei își pot da seama dacă sunt potriviți sau nu pentru un anumit post în cadrul televiziunii sau au aptitudini pentru media scrisă sau audio. În ipostaze de prezentatori, scenariști, cameramani, jurnaliștii s-au simțit în studioul de la Costinești ca acasă, chiar dacă era pentru prima dată când participau la o emisiune în direct. Tracul nu și-a găsit loc. În prima zi a programului, studenții la jurnalism au luat parte la un seminar de dezbatere, intitulat „Zece întrebări despre radio”, discuție condusă de Toader Păun, realizator de programe la Europa FM. Astăzi, vor discuta despre presa de agenție alături de Adrian Dascălu, consultant media independent. În zilele următoare, sunt așteptate să sosescă la Costinești și alte vedete media: Robert Turcescu (Realitatea TV, Cotidianul, Europa FM), Lucian Mândruță (Antena 1), Mihai Gâdea (Antena 2, Antena 3); Alin Buzărin (Gazeta Sporturilor), Cristian Geambașu (Gazeta Sporturilor), Gabriel Butnaru (Europa FM), Mihai Sturzu (Antena 2). Au găsit timp să vină la Costinești și să le împărtășească viitorilor colegi de breaslă din tainele meseriei. 