Stresul afectează podoaba capilară

După ce au realizat mai multe studii, oamenii de știință americani au ajuns la concluzia că stresul duce la apariția firelor de păr alb.Ei au observat că celulele care dau culoarea albă firelor de păr apar atunci când organismul este expus hormonilor de stres.În cadrul cercetării, specialiștii au efectuat mai multe analize asupra cobailor pentru a observa legătura dintre stres și apariția părului alb. Ei au plecat de la premisa că, în cazul unei răniri, celulele stem responsabile pentru producerea de melanină (pigmentul închis la culoare care se găsește în păr, piele) se vor deplasa de la foliculii din firul de păr la nivelul pielii.„În urma cercetării, am observat că stresul poate face ca melanina să migreze de la foliculii de păr la nivelul pielii. Acest proces de migrare poate explica și de ce sunt cazuri când persoanele albesc într-o perioadă scurtă de timp în urma unui șoc emoțional sau în situații intense de stres”, a afirmat Mayumi Ito, cercetător la Universitatea din New York.În prezent, echipa de cercetători care a participat la studiu lucrează pentru a dezvolta medicamente care să poată con-tracara efectele pe care le are stresul asupra firelor de păr.Rezultatele cercetării au fost publicate în Jurnalul „Medicina Naturală”.(Sursa: www.clicksanatate.ro)