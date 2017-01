Pentru a confirma valoarea

Stolojan vrea ca PLD să scoată 10% la euro-parlamentare

Vineri a debutat în Mamaia și Școala de vară a tinerilor liberal democrați. La prezidiu, în fața tineretului PLD, președintele Theodor Stolojan, flancat la stânga de Raluca Turcan și la dreapta de Cristian Boureanu. Nu a lipsit nici liderul local Mircea Iustian de la întâlnirea cu tineretul liberal democrat. Lucrările Școlii de vară vor dura trei zile, timp în care cei mai tineri membri ai partidului condus de Theodor Stolojan vor putea dezbate alături de seniorii partidului subiecte precum votul uninominal, comunicarea electorală, între transparență politică și manipulare sau organizarea de partid și performanța politică. De la Stolojan citire: „Învățați, neică!“ „Sunteți tineri! Nu vă băgați în porcării!“ și „Învățați, neică!” au fost îndemnurile președintelui Theodor Stolojan adresate tinerilor liberali democrați veniți la Școala de vară. În cuvântul de deschidere adresat celor mai tineri dintre membri PLD, Stolojan i-a asigurat pe aceștia că fac parte dintr-un partid care susține tineretul, care respectă principiul promovării pe criterii profesionale și nu pe principiul servilismului, dând exemplu în acest sens PNL. Tinerii liberali democrați au mai aflat de la Stolojan că pot fi promovați foarte repede de către partid dar, la rândul lor, ei trebuie să confirme. De asemenea, Stolojan a ținut să amintească și importanța pe care o au alegerile euro-parlamentare în contextul confirmării valorilor partidului în mediul politic românesc. „E o perioadă în care trebuie să confirmăm că suntem un partid mare sau unul mic”, a menționat Stolojan care a și lansat un prag pentru recentele alegeri. „Este primul test cu adevărat electoral pentru noi. E o competiție pe propriile picioare. Mă aștept ca toți membri să acționeze pentru un scor bun, și mă gândesc la 10%. Urmează trei luni de muncă intensă”, a mai adăugat liderul PLD. O construcție politică mai puternică decât alianța Liderul PLD nu a uitat nici să critice actuala guvernare, pe care o consideră slabă și pentru care singura soluție sunt anticipatele. Președintele PLD a mai susținut în fața tinerilor liberali democrați că PLD nu va intra la guvernare alături de un PNL condus de Călin Popescu Tăriceanu și nici alături de „un PSD nereformat”. În același timp, însă, liderul PLD a declarat că partidul pe care îl conduce nu are nimic cu membrii PNL, ci are probleme cu un anumit grup din partid, menționându-i aici pe Tăriceanu, Patriciu, Orban, Norica Nicolai care, conform declarațiilor lui Stolojan, „au confiscat partidul”. În acest context, președintele PLD a declarat că scopul partidului pe care îl conduce este acela de a realiza o construcție politică mai puternică și decât fosta alianță, obiectiv pentru care partidul pe care îl conduce este dispus să treacă peste toate orgoliile. 