Steve Ballmer părăseşte conducerea Microsoft

Steve Ballmer părăsește conducerea Microsoft

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscut mai ales pentru discursurile sale energice și pline de entuziasm, CEO-ul Microsoft, Steve Ballmer, și-a anunțat retragerea din fruntea compa-niei din Redmond. Schimbarea ce ar putea să se producă oricând în următoarele 12 luni va avea loc numai după ce un comitet de directori din boardul companiei va alege un nou lider în măsură să conducă mai departe compania. În aceste demersuri se va implica inclusiv Bill Gates, fondatorul Microsoft.Procesul desfășurat sub asistența firmei de recrutare cu renume inter-național Heidrick & Struggles va lua în considerare atât candidați proveniți din cadrul Microsoft, dar și din afara companiei. În cadrul unui email intern, care între timp a fost dat publicității de către Microsoft, Steve Ballmer descrie parcurgerea unei perioade de tranziție, în care activitatea companiei se reorientează către dispozitive și furnizarea de servicii. Având deja o nouă strategie și model de organizare, Microsoft are nevoie și de un CEO potrivit, care să urmeze pe termen lung direcția aleasă. Ballmer continuă cu un elogiu adus actualului comitet director, în care laudă performanța acestuia de a spori valoarea companiei de la 7,2 milioane dolari în vremurile de început, la 78 miliarde dolari în prezent.Chiar dacă mesajul nu aruncă prea multă lumină asupra planurilor sale de viitor, Steve Ballmer a lăsat să se înțeleagă că va avea în continuare un cuvânt de spus în cadrul Microsoft. Cert este că succesorul său va avea în față dificila sarcină de a continua extinderea companiei în sfera dispozitivelor mobile, folosind două platforme - Windows 8 și Windows Phone 8 - primite fără prea mare entuziasm de către public. Nu trebuie uitată nici platforma desktop PC, unde cota de piață deținută de Mircrosoft se erodează încet, dar sigur, sub presiunea unui sistem Windows 8 cu rezultate sub așteptări și interesul tot mai scăzut arătat de utilizatori față de achiziționare de noi sisteme PC și laptop.