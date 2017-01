Statele Unite şi Japonia oferă cele mai competitive medii IT

Statele Unite și Japonia oferă cele mai competitive medii IT

Relativ puține state posedă toți factorii necesari pentru a sprijini un sector IT înfloritor, dar Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie asigură cele mai puternice medii pentru competitivitate IT, concluzionează un nou studiu, citat de agora.ro. După cum se arătă în „Indexul competitivității industriei IT" realizat de Economist Intelligence Unit, asemenea factori includ o largă disponibilitate de aptitudini profesionale, o cultură deschisă la inovație, infrastructură tehnologică de clasă mondială, un regim legal robust și sprijin guvernamental bine echilibrat, fără a mai menționa mediul de afaceri favorabil competiției. Acele state care dețin majoritatea acestor „catalizatori de competitivitate" sunt de asemenea gazdele unor industrii IT de înaltă performanță: patru dintre primele 22 de țări din topul indexului Economist Intelligence Unit se afla de asemenea printre primele state la nivel mondial din punctul de vedere al productivității muncii în IT. Datorită forței combinației unice dintre mărime și calitate în domeniile cheie care promovează competitivitatea IT, Statele Unite se află în fruntea clasamentului. Țările din Asia-Pacific sunt de aseme-nea bine reprezentate, cu Japonia, Coreea de Sud și Australia printre pri-mele cinci din topul indexului, în vreme ce Marea Britanie se află pe primul loc în clasamentul statelor europene, urmată îndeaproape de Suedia și Danemarca. În același timp însă, toate se confruntă cu cerințe dure în efortul de a rămâne competitive: printre cele mai importante sunt asigurarea unui flux stabil de talente pentru industrie și asigurarea unui nivel adecvat de spri-jin guvernamental pentru promovarea competiției și inovației. România se află pe locul 40 la nivel mondial și pe locul 9 în Europa de Est în ce privește competitivitatea IT, după state cum ar fi Cehia, Slovenia, Polonia, Ungaria, dar înaintea Bulgariei, Chinei sau Rusiei.