Statele Unite au oprit sistemul de interceptare a semnalelor trimise de extratereştri

Statele Unite au oprit sistemul de interceptare a semnalelor trimise de extratereștri

Ştire online publicată Miercuri, 27 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul american de interceptare a eventualelor mesaje transmise de civilizațiile extraterestre și-a încheiat activitatea pe data de 15 aprilie, din cauza lipsei de fonduri rezultând din reducerile operate la nivelul bugetului federal, potrivit unui comunicat emis luni, citat de Mediafax. Reducerile de fonduri cu care se confruntă SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) au constrâns această organizație cu scop nelucrativ, ce are sediul în California, să oprească activitatea, pe 15 aprilie, pentru cele 42 de radiotelescoape numite "Allen Telescope Array" (ATA). Aceste telescoape sunt amplasate în partea de nord-est a statului California, la 500 de kilometri de San Francisco, și alcătuiesc principalul sistem de detectare a unor posibile comunicații emise de civilizațiile extraterestre. "Începând din această săptămână, ATA a fost plasat în stadiul de hibernare din cauza lipsei de finanțare pentru funcționarea radiotelescoapelor de la Hat Creek (HCRO), unde sunt amplasate", afirmă directorul SETI, Tom Pierson, într-o scrisoare adresată unor posibili investitori, datată 22 aprilie și publicată pe site-ul SETI. "Plasarea în stadiul de hibernare înseamnă că, începând cu această săptămână, echipamentele nu mai sunt disponibile pentru a efectua o monitorizare de rutină, iar administrarea lor este asigurată de echipaje a căror componență a fost drastic redusă. Pregătim o campanie coordonată pentru a cere ajutor și pentru a strânge fonduri", a adăugat Tom Pierson. ATA are nevoie de circa 1,5 milioane de dolari pe an pentru a putea să funcționeze și de cel puțin încă un milion de dolari pentru a acoperi costurile ocazionate de programele sale de cercetări științifice.