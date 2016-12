Sta in balans la etajul 17

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O felina din capitala chiliana iese seara de seara pe balustrada apartamentului in care locuieste stapanul sau si sta in echilibru perfect pentru a admira orasul de sus.Un inginer din Chile, Ivo Berg, in varsta de 22 de ani, a avut parte de o surpriza extraordinara cand i-a facut o vizita unui bun amic de-al sau din Santiago. El a reusit sa o fotografieze pe pisicuta Cereal (n.r. - Cereale) a prietenului sau in timp ce aceasta iesea pe balconul apartamentului situat la etajul 17. Respectand un ritual doar de ea stiut, felina se aseaza in echilibru perfect pe balustrada balconului, unde sta cuminte, mult timp, privind orasul de la inaltime si admirand luminitele. Dupa ce isi incheie sesiunea de iesire la aer, Cereal se intoarce in apartament si se pune pe dormit. Citeste mai departe.