Spune-mi ce zodie eşti ca să-ţi spun cum eşti în pat

Spune-mi ce zodie ești ca să-ți spun cum ești în pat

Ştire online publicată Joi, 17 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astrologii susțin că sexualitatea este influențată și de zodii. Iată câteva caracteristici sexuale ale femeilor în funcție de zodie, potrivit site-ului Random Sex Facts.Femeia Berbec: Pentru femeia berbec sexul nu este romantic. Este un act fizic și îi plac vorbele murdare. Îi place să fie dorită și dacă nu i se acordă atenția cuvenită, o va căuta în altă parte. Poziția preferată: Îi place să dețină controlul și ce spune ea e lege.Femeia Taur: Este blândă și tandră. Când are dispoziția necesară, petrece ore întregi pentru a-și satisface partenerul. Poziția preferată: poziția misio-narului.Femeia Gemeni: Nu este genul căreia să-i placă relațiile de durată. Îi place spontaneitatea, iar dacă nu i-o oferi o pierzi. Femeia Ge-meni adoră să vorbească despre sex și mai ales să-l practice. Poziția preferată: 69 - pentru că primește și oferă plăcere în același timp.Femeia Rac: Este sexy și-i place să stea în casă. O excită bărbatul familist, care o com-plimentează zilnic și o sărută peste tot. Poziția preferată: atât timp cât se simte în siguranță, iar miș-cările sunt lente ești pe drumul cel bun.Femeia Leu: Este sexy fără să se străduiască prea mult. Poziția preferată: orice are legătură cu oralul.Femeia Fecioară: E muncitoare și atentă cu look-ul ei. Cu toate că își păstrează imaginea de „fată cuminte” visează în secret să fie „rea”. Poziția preferată: orice poziție oferă contact vizual pentru că îi place să seducă cu ochii.Femeia Balanță: Femeia Balanță vrea ca partenerul să preia frâiele și să îi îndeplinească toate dorințele. Poziția preferată: toate.Femeia Scorpion: Aparent tăcută și inocentă, femeia Scorpion este cel mai sălbatic semn zodiacal. Poziția preferată: toate.Femeia Săgetător: Este aventuroasă și se răzgândește des. Își ascunde foarte bine emoțiile, așa că va fi greu de „citit”. Poziția preferată: toate.Femeia Capricorn: Este ob-sedată să dețină controlul și îi place să experimenteze. Așteaptă-te la solicitări diverse și fii pregătit să-i faci pe plac. Poziția preferată: lingura.Femeia Vărsător: Are nevoie de un partener onest și responsabil. Nu este dispusă să piardă timpul, iar dacă te joci va dispărea din viața ta. Poziția preferată: masturbarea reciprocă.Femeia Pești: Femeia Pești are nevoie de romantism, alintări și șoapte fierbinți. Îi place să fie dorită și adorată. Poziția preferată: orice este pe placul partenerului.