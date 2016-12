Spune adio oboselii de pe chip!

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Stresul și orele de somn insuficiente și-au pus amprenta pe tenul tău? Iată care sunt cele mai simple metode care să te scape de pungile de sub ochi, de cearcăne, de roșeață și de liniile fine ale feței? Clicksănătate îți dă câteva sfaturi:Hidratarea le rezolvă pe toateDacă ai participat la vreun eveniment care s-a prelungit până dimineața, sigur tenul tău prezintă semne de suprasolicitare. Iar consumul de alcool înrăutățește lucrurile, astfel că apar pungile de sub ochi.Protejează-ți ochii de soare!Chiar dacă ești tânăr(ă) și te gândești că ridurile te vor ocoli o vreme, e bine să iei măsuri pentru prevenirea lor. Poți amâna apariția liniilor fine. Cum zona din jurul ochilor este expusă luminii și razelor solare, pentru a evita semnele îmbătrânirii poartă ochelari de soare cu cadru cât mai mare. Mai ales când conduci și forțezi involuntar pielea feței.Nu exagera cu machiajul!Un ten cu aspect tern nu poate fi „reparat“ prin aplicarea unui machiaj mai puternic. Nu doar că nu vei ascunde pungile de sub ochi, roșeața pielii și ochii înroșiți cu farduri și rujuri în culori tari. Riști să-ți accentuezi imperfecțiunile și să îți adaugi ani de viață pe chip.Înainte să începi ritualul de make-up, spală-te bine pe față și apoi masează-ți pielea folosindu-te de degete, presând de la interior către exteriorul ochiului.(Sursa: clicksănătate.ro)