Sperma previne depresia la femei

Se știa deja că sperma are efecte miraculoase asupra tenului femeilor. Se pare însă că beneficiile sale nu se opresc aici și le ajută pe doamne să nu cadă în depresie. Studiile recente au arătat că femeile care fac sex fără prezervativ și îi permit partenerului să ejaculeze în interiorul vaginului sunt mai puțin expuse riscului de a avea depresii. Potrivit specialiștilor, sperma conține hormoni ce pot afecta starea emoțională a unei persoane: testosteron, estrogen, lutropină, prolactină și numeroase prostaglandine. Cercetătorii americani au găsit o parte dintre acești hormoni în sângele femeilor, la câteva ore după ce sperma a intrat în contact cu mucoasa vaginală. Gordon Gallup, unul dintre reprezentanții grupului de cercetare susține că, cu cât e mai mare nivelul hormonilor din spermă, cu atât mai fericită va fi partenera bărbatului. În plus, ejacularea în vaginul partenerei aduce beneficii și părții masculine implicate în activitatea sexuală, întrucât senzația de plăcere și satisfacția este mai mare decât atunci când ejacularea are loc în interiorul unui prezervativ. Cu toate acestea, oamenii de știință recomandă practicarea sexului sigur și speră ca veștile lor să nu crească în mod îngrijorător cantitatea de sex neprotejat practicat și mai ales numărul copiilor nedoriți.