Spaţii de depozitare utile în bucătărie

Spații de depozitare utile în bucătărie

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, este extrem de stresant să cauți ceva într-o bucătărie dezorganizată, în care totul este de-a valma. Puteți evita această neplăcere chiar dacă bucătăria dumneavoastră este cât o cutie de chibrituri. Condiția acestei performanțe sunt spațiile de depozitare. Cum trebuie să fie acestea ne explică specialiștii Casa.mea.ro.l Sertarele compartimentate sunt prima și cea mai simplă variantă. Alegeți sertare glisante, cu cât mai multe spații de depozitare de diferite mărimi, potrivite pentru o gamă vastă de obiecte și ingrediente. De asemenea, transformați interiorul ușilor mobilierului în spații de stocare, prin montarea câtorva polițe sau cârlige.l Fiecare centimetru este prețios într-o bucătărie mică. Așadar, nu irosiți spațiul de sub chiuvetă sau de sub plită (asta dacă nu aveți un aragaz clasic, iar cuptorul este încorporat în altă parte a mobilierului).l Mergeți pe verticală! Pereții sunt extrem de folositori dacă suprafața bucătăriei nu este generoasă. Așadar, construiți sau montați diverse sisteme de prin-dere și depozitați acolo, într-un mod organizat, lucrurile de care aveți nevoie pentru fiecare acti-vitate în parte: gătit, spălat, cu-rățat etc.l IMPORTANT! Într-o bucătărie mică, întotdeauna este mai bine să optați pentru polițe și rafturi deschise atât cât se poate. Nu de alta, dar orice ușă în plus va aglomera și mai mult decorul.