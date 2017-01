Spam-ul nostru cel de toate zilele

Atât la nivel mondial, cât și în România, numărul mesajelor spam l-a depășit pe cel al mesajelor legitime, potrivit agora.ro. Între 70 și 80% din e-mail-urile care circulă pe internet sunt mesaje nedorite. În medie, utilizatorii primesc 20 de mesaje spam pe zi. Primele șase luni ale anului 2007 au adus în inbox-uri mesaje spam focusate pe scheme „pump-and-dump” („pompează prețul și scapă de acțiuni”). Acestea au reprezentat 75% din totalul mesajelor spam prin imagini și 3,6% din mesajele spam cu text. Spam-urile de tip „pump-and-dump” reprezintă o formă de fraudă, ce se bazează pe promovarea exagerată a unor acțiuni, cumpărate inițial la un preț scăzut și având ca scop comercializarea lor la suprapreț. Al doilea tip major de spam din prima jumătate a anului l-au constituit mesa-jele despre medicamentele destinate îmbunătățirii activității sexuale. Potrivit Laboratoarelor Antispam BitDefender, cele mai comune subiecte ale spam-urilor prin imagini în perioada ianuarie - august 2007 au fost: acțiuni la bursă - 75%, medicamente (legate de îmbunătățirea activității sexuale) - 8,1%, vânzarea unor bunuri contrafăcute - 5%, contractarea unor ipoteci fictive - 4%, phishing - 2%, pornografie - 2%, posibilitatea de a cumpăra diplome false - 1%, medicamente (legate de pierderea în greutate) - 0,9%, oferte de călătorie - 0,5%, software - 0,5 %, alte subiecte - 1%. La începutul anului 2007, au apărut noi tipuri de mesaje spam. Evoluția acestora poate fi explicată de nevoia adaptării metodelor spam, în încercarea de a păcăli filtrele soluțiilor de securitate. De remarcat sunt spamurile ce conțin imagini găzduite pe servere exter-ne, cele care oferă link-uri către un site care găzduiește spam-ul propriu-zis în loc să conțină chiar ele imaginile, precum și cele care utilizează cod HTML alterat. Mesajele spam care conțin atașamente cum ar fi fișierele PDF au cunoscut o creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2007. Acestea pot fi cu greu scanate (dezarhivate) de către majoritatea filtrelor antispam. „Printre tendințele acestui an, am observat că spamer-ii trimit email-uri către mai puține ținte, introducând mici variațiuni în fiecare email trimis, în speranța că astfel vor evita cu succes detectarea lor”, declară Vlad Vâlceanu, șef al Laboratului Antispam BitDefender. „Pentru ultima parte a anului, ne asteptăm la o creștere a numărului de spam-uri cu atașament, concomitent cu introducerea unor noi tipuri de atașamente, precum cele în format Flash”, a concluzionat reprezentantul BitDefender. Specialiștii BitDefender recomandă utilizarea unor soluții de securitate IT care să conțină module antispam compuse din mai multe tipuri de filtre, menite să identifice mesajele nesolicitate, indiferent de tipul acestora: imagini spam, text spam etc.Atât la nivel mondial, cât și în România, numărul mesajelor spam l-a depășit pe cel al mesajelor legitime, potrivit agora.ro. Între 70 și 80% din e-mail-urile care circulă pe internet sunt mesaje nedorite. În medie, utilizatorii primesc 20 de mesaje spam pe zi. Primele șase luni ale anului 2007 au adus în inbox-uri mesaje spam focusate pe scheme „pump-and-dump” („pompează prețul și scapă de acțiuni”). Acestea au reprezentat 75% din totalul mesajelor spam prin imagini și 3,6% din mesajele spam cu text. Spam-urile de tip „pump-and-dump” reprezintă o formă de fraudă, ce se bazează pe promovarea exagerată a unor acțiuni, cumpărate inițial la un preț scăzut și având ca scop comercializarea lor la suprapreț. Al doilea tip major de spam din prima jumătate a anului l-au constituit mesa-jele despre medicamentele destinate îmbunătățirii activității sexuale. Potrivit Laboratoarelor Antispam BitDefender, cele mai comune subiecte ale spam-urilor prin imagini în perioada ianuarie - august 2007 au fost: acțiuni la bursă - 75%, medicamente (legate de îmbunătățirea activității sexuale) - 8,1%, vânzarea unor bunuri contrafăcute - 5%, contractarea unor ipoteci fictive - 4%, phishing - 2%, pornografie - 2%, posibilitatea de a cumpăra diplome false - 1%, medicamente (legate de pierderea în greutate) - 0,9%, oferte de călătorie - 0,5%, software - 0,5 %, alte subiecte - 1%. La începutul anului 2007, au apărut noi tipuri de mesaje spam. Evoluția acestora poate fi explicată de nevoia adaptării metodelor spam, în încercarea de a păcăli filtrele soluțiilor de securitate. De remarcat sunt spamurile ce conțin imagini găzduite pe servere exter-ne, cele care oferă link-uri către un site care găzduiește spam-ul propriu-zis în loc să conțină chiar ele imaginile, precum și cele care utilizează cod HTML alterat. Mesajele spam care conțin atașamente cum ar fi fișierele PDF au cunoscut o creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2007. Acestea pot fi cu greu scanate (dezarhivate) de către majoritatea filtrelor antispam. „Printre tendințele acestui an, am observat că spamer-ii trimit email-uri către mai puține ținte, introducând mici variațiuni în fiecare email trimis, în speranța că astfel vor evita cu succes detectarea lor”, declară Vlad Vâlceanu, șef al Laboratului Antispam BitDefender. „Pentru ultima parte a anului, ne asteptăm la o creștere a numărului de spam-uri cu atașament, concomitent cu introducerea unor noi tipuri de atașamente, precum cele în format Flash”, a concluzionat reprezentantul BitDefender. Specialiștii BitDefender recomandă utilizarea unor soluții de securitate IT care să conțină module antispam compuse din mai multe tipuri de filtre, menite să identifice mesajele nesolicitate, indiferent de tipul acestora: imagini spam, text spam etc.