Sotia lui Albert de Monaco a fugit de trei ori inainte de nunta

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Comportamentul ciudat al printesei Charlene din timpul nuntii cu printul Albert de Monaco a intrigat o lume intreaga. Dupa ce a stat cu ochii in pamant toata ceremonia religioasa, mireasa, care a aflat ca sotul ei are un al treilea copil din flori, a izbucnit in plans la final. Jurnalistii francezi de la "Le Journal du Dimanche" au aflat ca mireasa a incercat sa fuga in tara ei natala, Africa de Sud, de trei ori inainte de nunta, o data chiar cand s-a dus la Paris, pentru a-si proba rochia de mireasa.Charlene Wittstock, noua printesa de Monaco, in varsta de 33 de ani, a incercat in repetate randuri sa scape de "casatoria aranjata" cu Albert al II-lea (53 de ani) si sa se intoarca la viata linistita pe care o traia in Africa de Sud, pe cand era doar o inotatoare de performanta. Potrivit publicatiei "Le Journal du Dimanche", Charlene a incercat pentru prima data sa-si ia lumea-n cap in luna mai, cand a plecat la Paris, pentru a-si proba rochia de mireasa. Ea s-a refugiat in Ambasada Africii de Sud la Paris, refuzand sa se intoarca in Monaco. Pe langa aceasta, Charlene a mai incercat sa fuga in timpul Grand Prix-ului de Formula 1 de la Monaco si, inca o data, tocmai in saptamana nuntii. Exista mai multe ipoteze in ceea ce priveste comportamentul bizar al lui Charlene Wittstock. Se pare ca una dintre nemultumirile ei ar fi trecutul tumultuos al lui Albert. Un adevarat playboy, prin patul printului au trecut femei dintre cele mai celebre, cum ar fi Brooke Shields, Claudia Schiffer, Thelma Ortiz si chiar Naomi Campbell, aceasta din urma numarandu-se si printre invitatii la nunta. O alta varianta este aceea ca i-a pus capac decizia oficialilor monegasci de a-l supune pe Albert unui alt test de paternitate, pentru a mai recunoaste un copil din flori, pe langa ceilalti doi pe care i-a recunoscut deja. La coada ar mai sta inca o femeie din Italia, care ar avea un baietel de 18 luni cu monarhul din Monaco, conform revistei "Public".