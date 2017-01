Sony Vaio sub 650 de grame, pe piaţa românească

Sony Vaio sub 650 de grame, pe piața românească

Sâmbătă, 26 Iunie 2010.

Sony România a lansat unul din cele mai ușoare mini-laptop-uri de pe piață, modelul P din seria Vaio, care cântărește circa 630 de grame, informează HotNews.ro. Mini-laptop-ul dispune de GPS integrat și busolă digitală, are disc SSD cu 64 GB de stocare și costă circa 3.600 lei. Mini-laptop-ul seria P are circa 24 cm lungime, 12 cm lățime și maxim 2 cm grosime, dispune de un procesor Intel Atom Z540, rulează Windows 7 și are 2 GB de RAM. Are un Flash Drive SSD de 64 GB, iar producătorul spune că bateria poate ține până la cinci ore. Netbook-ul cu ecran de 8 inci este unul din cele mai ușoare de pe piață, însă este un produs premium ce nu concurează cu mini-laptop-urile clasice stil Acer Aspire și Asus Eee, mai ales că Vaio P costă cam de trei ori mai mult decat acestea, la 3.600 lei. Sony a lansat gama de vară a laptop-urilor Vaio și estimează că vânzările vor crește per total cu 20% pe întreg anul curent. Pe piață, netbook-uri stil Acer Aspire și Asus Eee pot fi găsite și la prețuri de sub 1.000 de lei, dispun de ecran de 8 - 9 inci și cântăresc circa 1,1 - 1,3 kg.