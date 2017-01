Sonique va susţine vineri un show într-un club din Mamaia

Sonique va susține vineri un show într-un club din Mamaia

Ştire online publicată Joi, 23 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Solista britanică Sonique, recunoscută și ca DJ, va susține un show vineri, la Mamaia, în Kristal Club, au anunțat organizatorii. Warm-up-ul va fi asigurat de rezidentul clubului, DJ Chriss. Sonique a devenit o prezență obișnuită în cluburile din România, unde a mixat de mai multe ori în ultimii ani. Ea a fost invitata Kristal Glam Club din București anul trecut, în octombrie. Cunoscută pentru hiturile solo precum „Sky”, „It Feels So Good” sau „Alive”, artista a practicat gimnastica și atletismul și a exersat trei ani înainte de a începe să mixeze în cluburi. Încă din 2000, când și-a lansat primul album, Sonique a obținut cinci discuri de platină, a fost desemnată cea mai bună cântăreață a anului și a fost nomina-lizată pentru „cel mai bun DJ al anului“. În plus, potrivit „Guinness Book”, ea este prima femeie-DJ care a ocupat trei săptămâni consecutiv prima poziție în topurile muzicale.Solista britanică Sonique, recunoscută și ca DJ, va susține un show vineri, la Mamaia, în Kristal Club, au anunțat organizatorii. Warm-up-ul va fi asigurat de rezidentul clubului, DJ Chriss. Sonique a devenit o prezență obișnuită în cluburile din România, unde a mixat de mai multe ori în ultimii ani. Ea a fost invitata Kristal Glam Club din București anul trecut, în octombrie. Cunoscută pentru hiturile solo precum „Sky”, „It Feels So Good” sau „Alive”, artista a practicat gimnastica și atletismul și a exersat trei ani înainte de a începe să mixeze în cluburi. Încă din 2000, când și-a lansat primul album, Sonique a obținut cinci discuri de platină, a fost desemnată cea mai bună cântăreață a anului și a fost nomina-lizată pentru „cel mai bun DJ al anului“. În plus, potrivit „Guinness Book”, ea este prima femeie-DJ care a ocupat trei săptămâni consecutiv prima poziție în topurile muzicale.