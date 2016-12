Soluţii pentru a face sex mai des

Soluții pentru a face sex mai des

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Le-ai folosit măcar o dată în relația cu partenerul de cuplu și ulterior te miri de ce activitatea voastră sexuală scârțâie? Ei bine, iată cele mai frecvente scuze și cum să le elimini din dormitor, astfel încât să vă bucurați de nopți fierbinți frecvente!Sunt obosită!Hai să fim serioși! Să ridice mâna sus cine nu e obosit! S-ar putea, însă, să folosești oboseala ca înlocuitor pentru „nu am chef”.Soluție: Sexul nu îți ocupă chiar atât de mult timp și există poziții pentru momentele când ți-e lene să preiei controlul, așa că dacă vrei să folosești oboseala ca scuză, măcar explică-i partenerului exact cum stă treaba. Mai exact, spune-i ce-ai pe suflet și s-ar putea ca o discuție relaxată să ducă, în cele din urmă, la îmbrățișări, sărutări... și sex!Am treabă!Când îl vezi că inițiază actul se-xual, te întinzi după laptop și speri să te lase în pace, sub pretextul că ai treabă?Soluție: Gândește-te dacă este nevoie neapărat să rezolvi acel lucru fix în acel moment. Pentru a scăpa de acest pretext, nu mai ține gadgeturile la îndemână când sunteți în dormitor și asigură-te că nu confunzi dependența de smartphone cu îndatoririle pentru locul de muncă.Nu sunt mulțumită de cum arăt!Femeile tind să pună chestiunile superficiale, precum aspectul fizic, pe primul loc, înaintea intimității. Fii sigură, însă, că partenerul nu ține cont de colăcei și burtică. Tot ce vrea este ca și tu să îl dorești la rândul tău la fel de mult cum te dorește el.Soluție: Dacă ai senzația că un kilogram în minus te va face să te simți mai sexy, ține dietă, însă nu amâna actul sexual până când corpul tău va fi perfect, fiindcă s-ar putea să nu mai ai cu cine să împărtășești bucuria reușitei și, în plus, s-ar putea să fii dezamăgită și să constați că el te dorește la fel de mult și cu burtică sau colăcei. În loc să aștepți rezultatele dietei, tunde-te sau cumpără-ți o lenjerie intimă nouă pentru a te simți mai bine în pielea ta și lasă-l să te admire pe îndelete!(Sursa: www.feminis.ro)