Soarele, prietenul de pe plajă sau ucigaşul de pe cer?

Soarele, prietenul de pe plajă sau ucigașul de pe cer?

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În ziua de astăzi, pentru fete în special, există un principiu care le guvernează existența: a arăta bine! Și vara nimic nu arată mai bine ca un trup bronzat.Ce se întâmplă însă după o expunere excesivă la soare și când devine frumosul pericol ne spune prof. univ dr. Nicola Gheorghe, șeful secției de dermato-venerice, din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța.R: Când devin ultravioletele dăunatoare pielii?N.G: Este necesar să ne expunem la soare pentru că una din funcțiile pielii este sinteza de vitamina D cu efect antirahitic în tegument. Trebuie însă să ne expunem rațional la soare, dimineața după ora 10:00 sau după-amiaza după ora 17:00.Dar și acest interval de expunere are anumite riscuri, care sunt în funcție de fototipul pielii.Persoanele cu pielea foarte albă au o cantitate mică de melanină și din această cauză protecția este foarte slabă și riscă să facă arsuri solare foarte ușor.Persoanele cu fototipul doi au de asemena protecție slabă, dar nu fac la fel de repede arsuri solare. Persoanele cu fototip trei nu fac arsuri decât la expunerea de lungă durată și la intervalul orar nerecomandat. Totodată acestea se bronzează frumos, uniform, iar bronzul durează mai mult, spre deosebire de persoanele cu fototip unu și doi, care oricât de mult și-ar dori să se bronzeze, nu reușesc și capătă un bronz deschis și trecător, urmat uneori de hiperpigmentări, care apar în locul arsurilor solare.R: Care sunt efectele nocive ale ultravioletelor ?N.G: Efectele imediate sunt reprezentate de înroșirea pileii și arsurile soalre, care apar după patru, șase ore. Un alt efect care ne interesează mai mult este estetic și anume fotoîmătrânirea cutanată.Pielea devine foarte închisă la culoare, brăzdată de riduri adânci și lipsită de elasticitate. Acel aspect de catifelare plăcut al pielii ,demult dispărut este o amintire a acelor persoane, care au stat foarte mult la soare.Efectul cel mai important este apariția cancerului cutanat, care poate fi carcinom bazocelular, spinocelular și melanomul.Primele două cazuri sunt perfect curabile dacă sunt descoperite într-o fază incipientă.R: Care sunt semnele? Cum le identificăm?N.G: Fiind determinate de razele ultraviolete ele apar pe gât, pe față, pe decolteu și sunt de obicei formațiuni tumorale, care cresc rapid în dimensiuni. Melanomul este cel mai periculos pentru că determină metastaze cutanate, dar și în organele interne De cele mai multe ori are culoare neagră, însă întâlnim și melanoane de culoarea pielii și de aici și necesitatea examenului histopatologic.R: Când ar trebui să ne îngijorăm și să ne prezentam la medic?N.G: În primele două, trei luni de la debut, atunci când observăm pe piele o formațiune tumorală cu aspect ciudat.La ora actuală nu mai există o problemă de adresabilitate.Mulți ignoră importanța acestor formațiuni pe pielea fotoexpusă.Ignoră și avertismentele pe care le dăm prin media.R: Afectează ultravioletele sistemul imunitar?N.G: Lipsa lor afectează.Organismul este de așa natură, încât are nevoie de ultraviolete, dar le vom lua în acele momente ale zilei în care nu sunt periculoase. Merg și eu la plajă.Sunt constănțean și îmi plac soarele și marea, dar mă expun la soare doar în anumite intervale.R: Dar este suficient să folosim o cremă pentru protecție solară pentru a scăpa de efectul ultravioletelor?N.G: Pe primul plan sunt măsurile vestimentare cum ar fi o pălărie cu boruri foarte largi, așa cum purta Sue Ellen din serialul Dallas.Era serialul tinereții mele.( interlocutorul meu este relaxat și cu simțul umorului dezvoltat)Când căldura este foarte mare și nu mai puteam folosi măsuri vestimentare trebuie să folosim produse cu factor de protecție ultra înalt, cu valoare peste 40. Aceste produse ar trebui să ofere protecție împotriva ultravioletelor A și B, dar foarte rar le asigură pe amândouă.R:Ce ar trebui să conțină o cremă pentru protecția solară?N.G: Trebuie ca produsele să fie achiziționate numai din farmacii.Farmacistele sunt capabile să acorde un sfat medical la prima vedere și să dea produse în funcție de fototipul pielii.R: Ce părere aveți despre autobronzante?N.G: Reprezintă o alternativă pentru persoanele cu fototipul unu și doi, care doresc să se bronzeze.Unele sunt eficiente și nu prezintă pericol.Medicii le cunosc.De asemena trebuie întinse uniform.Am întâlnit o mireasă , care de la aceste produse a venit cu pielea pătată, plângând, la noi cu trei zile înainte de nuntă și a trebuit să o facem frumoasă.( dialgul continuă să aibe o nuanță umoristică)R: Ca o concluzie a dialogului.Putem să vorbim despre o mutilare în cazul expunerii excesive la soare?N.G: Ne mutilăm pielea dacă ne expunem cu inconștiență. Pielea este un organ deosebit de valoros. Una dintre funcțiile pielii este cea socio-sexuală, de care depinde comunicarea cu cei din jur.R: Ce mesaj le transmiteți celor care vor în trei zile să ia acasă soare cât să le ajungă tot anul?N.G: În primul rând îi sfătuiesc să nu țină copiii sub un an la soare. Aceștia nu trebuie duși la plaja. Copiii între un an și trei ani vor fi lăsați pe plajă până în ora 9:30, sau seara după 18:00. Pe Cititorii ziarului dumneavostră îi invit în acest week-end să se expună la soare, să se scalde în apa mării pentru că este și sănătos evitând orele prânzului.Alexandra COJOCARU