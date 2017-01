Soarele, benefic pentru dinţi

Soarele, benefic pentru dinți

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Expunerea la soare contribuie la creșterea sănătății dentare și a sistemului osos. Vitamina D, cunoscută și sub denumirea de vitamina razelor de soare, este sintetizată în organismul uman la nivelul pielii sub influența radiațiilor ultraviolete. Conform dr. Charles Hil-debolt, de la Departamentul de Radiologie al Universității de Medicină „Washington”, cel mai bun mod de obținere a dozei optime de vitamina D este expunerea la soare, dar în cantități corespunzătoare. Durata expunerilor variază în funcție de sezon, condiții geografice, perioada zilei, pre-zența sau absența norilor. Astfel, 10 până la 15 minute de expunere la radiațiile ultraviolete, de cel puțin două ori pe săptămână, atât a feței, cât și a brațelor, mâinilor sau spatelui sunt suficiente pentru o cantitate de vitamina D optimă organismului. De asemenea, persoanelor care locuiesc în zone cu mai puțin soare sau care nu au ocazia să petreacă timpul liber în natură li se recomandă consumul de alimente bogate în vitamina D, precum pește - ton și sardine, ouă și lactate. Un număr considerabil de boli infecțioase au fost puse în corelație cu scăderea nivelului vitaminei D și s-a dovedit faptul că această vitamină are capacitatea de a suprima producția de cytokine pro-inflamatoare, molecule ce au efect distructiv la nivelul diferitelor țesuturi.