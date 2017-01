Smart Bird. Prima pasăre robot din lume, prezentată de o companie germană

Ştire online publicată Miercuri, 30 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în robotică de la o companie germană au construit prima pasăre artificială, potrivit Antena3.ro. Dispozitivul care are forma și zborul unui pescăruș cântărește 450 de grame și masoară doi metri în anvergura aripilor. Pasărea robot este construită din fibră de carbon și are calități aerodinamice excelente. Dispozitivul este creat după silueta unui pescăruș și poate fi controlat prin intermediul undelor radio, însă robotul poate zbura și singur. Smart Bird are aproximativ doi metri în anvergura aripilor, ceea ce înseamnă că se poate ridica de la sol, poate zbura și poate ateriza cu mare ușurință.