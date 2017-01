„Smack My Bitch Up“, cel mai controversat cântec din istorie

Ştire online publicată Vineri, 26 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Single-ul "Smack My Bitch Up", interpretat de grupul The Prodigy, a fost desemnat cel mai controversat cântec din istorie, în urma unui sondaj realizat de PRS for Music din Marea Britanie, informează nme.com, citat de Mediafax.ro. În acest sondaj realizat de PRS for Music, piesa "Smack My Bitch Up", lansată de grupul The Prodigy în 1997, a fost urmată de piesele "God Save The Queen" a trupei punk Sex Pistols și "Relax" a grupului pop-dance Frankie Goes To Hollywood.