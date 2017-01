SLS AMG si-a lasat barba

Sâmbătă, 27 Noiembrie 2010.

Nu ne-am lamurit inca daca lungimea chiar conteaza, dar in ceea ce priveste largimea, se pare ca tunerii de la Brabus au ajuns la nivelul la care sa ne ofere un raspuns pertinent. Se pare ca da, cativa mimiletri sau chiar centimetri in plus conteaza, mai ales atunci cand SLS-ul tau AMG nu bloca cu destula aroganta prima banda. Denumit sugestiv Widestar, cel mai nou proiect de tuning elaborat pe baza lui Mercedes SLS AMG foloseste fibra de carbon si, plasata strategic, pentru ca aspectul masinii sa devina mai impunator. Poate asa, o sa uitam cu totii ca de data asta Brabus nu si- facut treaba pana la capat, iar motorul masinii a ramas neatins.