Slăbeşte cu peşte şi legume!

Slăbește cu pește și legume!

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a scădea în greutate, organismul are nevoie de o detoxifiere, proces care se realizează cu succes dacă apelați la o cură de legume. Dacă pe lângă asta mai consumați și pește, bogat în acizi grași, veți obține un corp sănătos și bine proporționat. Dieta cu legume și pește poate dura maximum două săptămâni, timp în care de la masa principală nu va lipsi carnea albă.În primele trei zile consumați multe legume precum morcovi, broccoli, țelină, roșii, gulii, varză, ardei, ceapă, fasole verde și uscată, usturoi, verdeață, hrean, dar și cereale. Legumele se mănâncă sub formă de salate, fără condimente și cu ulei de măsline.Consumați legumele crude, dimineața și seara. La masa de prânz, preparați-le sub formă de supe sau mâncare de legume.A patra zi apare în dietă și peștele. Acesta se consumă la masa de prânz, fie fiert, fie la grătar, cu garnitură de legume sau salate.În zilele următoare, masa de prânz va conține pește preparat la cuptor sau pe grătar.Nu se prăjește niciun aliment. Atât peștele, cât și legumele trebuie fierte sau gătite pe grătar.Seara se mănâncă doar salate de legume, la care puteți adăuga suc de lămâie și ulei de măsline.Beți multe lichide. Cele mai indicate sunt apa plată, ceaiurile sau sucurile de legume, îndulcite după gust cu miere.(sursa:www.clicksanatate.ro)