Slăbeşte cu peşte! Află care sunt cele mai indicate sortimente

Slăbește cu pește! Află care sunt cele mai indicate sortimente

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Peștele este un aliment recomandat de nutriționiști în orice regim alimentar, fie că se dorește scăderea în greutate sau menținerea acesteia. Bogat în acizi grași Omega 3 și numeroase substanțe nutritive, peștele ajută la reglarea colesterolului, este sățios și asigură organismului vitamine și minerale indispensabile, ne spune csid.roCu toate acestea, pe cât este de sănătos acest aliment, pe atât poate fi de periculos, mai ales dacă alegem sortimente cu conținut mare de mercur, precum rechinul, tonul, macroul mare, peștele spadă, homarul și crapul.Halibut - este cel mai sățios tip de pește, conține proteine din belșug și grăsimi sănătoase. Potrivit unui studiu publicat în European Journal of Clinical Nutrition, halibu-tul ocupă locul 2 în topul celor mai sățioase alimente, fiind depășit doar de cartofi. De asemenea, halibutul este bogat în triptofan, substanță care ajută la producția de serotonină, hormon care ține sub control pofta de dulciuri și de alte alimente nesănătoase.Stridii - deși efectul lor afrodiziac nu este încă pe deplin demonstrat, savanții au descoperit că acest fructe de mare joacă un rol important în procesul de slăbire. Au foarte puține calorii și o singură porție de stridii asigură peste 20% din necesarul zilnic de fier, un mineral indispensabil organismului. Potrivit medicilor, carența de fier poate influența acumularea de grăsimi în organism. Totodată, stridiile conțin mult zinc, mineral care ține sub control senzația de foame, datorită creșterii nivelului de leptină. Studiile au arătat că persoanele supraponderale au un nivel mult mai redus de leptină și zinc în sânge, în comparație cu persoanele care au o greutate normală.Somon sălbatic - nu trebuie să te descurajeze numărul mare de calorii din acest sortiment de pește, pentru că grăsimile, respectiv uleiul de pește, sunt indicate în procesul de slăbire, datorită efectului lor benefic asupra nivelului de insulină. Un studiu publicat în International Journal of Obesity a scos la iveală că persoanele care mănâncă de două ori pe săptămână somon sălbatic slăbesc mai repede și mai mult decât cei care nu consumă pește. De asemenea, acest tip de pește reduce nivelul inflamațiilor din orga-nism și ține la distanță diverse afec-țiuni, inclusiv cancerul. Pe cât posibil, evitați somonul de crescătorie, deoarece hrana pe care acesta o primește nu este de cea mai bună calitate, drept urmare carnea lui nu este la fel de sănătoasă precum cea a somonului sălbatic.Ton la conservă - este o sursă bogată de acid docosahexanoic (DHA), un acid gras Omega 3 esen-țial pentru buna funcționare a creie-rului, dar și adjuvant în afecțiunile cardiovasculare, cu rol în reducerea nivelului trigliceridelor, scăderea tensiunii arteriale și a cantității de grăsime acumulată pe vasele de sânge. Potrivit unui studiu publicat în Journal of Lipid Research, acizii grași din ton au acțiune puternică asupra grăsimii viscerale și sti-mulează metabolismul. Este indicat tonul la conservă pentru că acesta este preparat din specii de mici dimensiuni, care nu conțin mult mercur. Așadar, conform csid.ro, nutriționiștii recomandă să consumăm ton la conservă de 2-3 ori pe săptămână dacă vrem să slăbim și să ne menținem greutatea.