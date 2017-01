Skinput transformă corpul într-un touchscreen

Cum ar fi să îți poți folosi brațul pe post de tastatură? Ciudat, probabil. Cel puțin la început. Cu timpul însă, începi să vezi avantajele. Spre exemplu, te poți plesni peste mână, formând astfel numărul de telefon de la Salvare. Mai important este însă faptul că tehnologia necesară există. Are chiar și un nume – Skinput. Skinput este invenția cercetătorilor de la Microsoft și Universitatea Carnegie Mellon. Ei au realizat un dispozitiv ingenios, care detectează șabloane sonore, create atunci când îți atingi brațul cu degetul. Fiecare zonă a brațului are o amprentă sonoră diferită, care poate fi legată de o funcție specifică a gadget-ului folosit. Spre exemplu, pentru un telefon pot fi setate funcții ca apelare, acces la jocuri, camera video etc. Utilizatorul își atașează de braț un dispozitiv de receptare a vibrațiilor, care este conectat la gadget-ul electronic ales. Dispozitivul are și un mini-proiector, care transpune display-ul gadget-ului direct pe braț. Potrivit cercetătorilor, Skinput are o acuratețe de 95% și poate fi folosit și atunci când corpul este în mișcare: „Imaginați-vă cât de multe posibilități de comunicare veți avea. Plesnindu-vă cu palma peste frunte veți deschide browser-ul de Internet. E clar că și alte zone ale corpului vor putea fi folosite ca touchpad, mai devreme sau mai târziu”.