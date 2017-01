Situaţii care impun consultarea obligatorie a medicului

Situații care impun consultarea obligatorie a medicului

Sâmbătă, 04 Iulie 2009

Când e vorba de sănătatea copilului, medicul de familie și pediatrul trebuie să fie consultați în permanență. Potrivit specialiștilor, cererea sfatului unui medic este obligatorie în diverse situații, pentru a preîntâmpina apariția unor probleme ulterioare. Astfel, cereți sfatul doctorului în condițiile în care: // Copilul nu urinează timp de 24 de ore sau nu are tranzit intestinal vreme de 48 de ore; // Dacă observați că are probleme de respirație mai mult de 60 de minute și are buzele sau unghiile albastre; // Atunci când observați că în timpul inspirației, spațiile dintre coaste se adâncesc; // Șuierăturile din timpul respirației, mai ales în expir, trebuie să vă pună pe gânduri; // Temperatură, măsurată rectal, este peste 38 de grade Celsius sau sub 36,2 grade Celsius; // Scurgerile de sânge din nas, fără explicație; // Îngălbenirea ochilor sau mucoaselor; // Vărsăturile, diareea, mai ales dacă apare sânge sau mucus; // Puroiul sau pielea înroșită în jurul buricului; // Fontanela, zona situată deasupra frunții, este adâncită; // Copilul mănâncă puțin sau refuză total hrana; // Micuțul nu răspunde la stimuli, plânge mult și nu poate fi liniștit.