Singapore, oraşul misterios

Singapore, orașul misterios

Cea mai mică țară din Asia de Sud-Est și totodată singurul oraș-stat al continentului, Singapore este un megalopolis cosmopolit situat la răspântia a numeroase culturi.Statul Singapore este alcătuit dintr-o insulă principală ce poartă același nume și din alte câteva zeci de insulițe mai mici, suprafața totală a statului fiind de doar 693 de kilometri pătrați. În ciuda dimensiu-nilor sale reduse, țara găzduiește o populație de 5 milioane de locuitori, fiind a doua țară ca densitate din lume, după Monaco.Dezvoltarea sa spectaculoasă a făcut din Singapore una dintre cele mai importante destinații turistice din Asia, peste 11 milioane de călători vizitând acest stat în 2011.Printre obiectivele de mare interes se numără Resorts World Sentosa, un complex gigant ce include un cazinou, un parc de distracții Universal Studios (cel mai mare din Asia, ce se întinde pe 20 de hectare), un muzeu maritim și, începând din 2012, cel mai mare oceanariu din lume, în care vizitatorii vor putea admira peste 100.000 de exemplare de pești și de alte animale marine.Un alt proiect de atracție gigant este Marine Bay Sands, declarat cel mai scump complex din istorie de către constructorii săi, Las Vegas Sands. Pe lângă un cazino imens și muzeul ArtScience (o construcție inedită, în formă de floare de lotus), proiectul conține un hotel unic, compus din 3 turnuri a câte 57 de etaje, unite printr-o terasă cu o su-prafață de un hectar ce găzduiește SkyPark, o grădină în care pot fi admirate 900 de specii de plante.Parcul, aflat la 191 de metri deasupra solului, găzduiește cea mai lungă piscină din lume, ce măsoară 146 de metri de la un capăt la celălalt.Când și cum să vizităm SingaporePentru că Singapore se află la aproximativ 140 de kilometri la nord de Ecuator, temperatura nu scade niciodată sub 20 de grade Celsius, iar gradul ridicat de umiditate face căldura greu de suportat. Tempe-ratura medie în timpul zilei este de 31 de grade Celsius.Veți găsi cu dificultate camere de hotel între decembrie și începutul lui februarie, când are loc Anul Nou în calendarul chinezesc, dar și în septembrie, când are loc cursa de Formula 1. Vara aveți șanse mai mari să găsiți o cameră de hotel disponibilă, existând însă dezavan-tajul temperaturilor ridicate.Atenție: este interzisă introducerea în țară a gumei de mestecat! Pentru că autoritățile aplică amenzi foarte mari persoanelor care aruncă gunoi pe jos sau care fumează în locurile în care acest viciu este interzis, Singapore este supranumit și „Orașul amenzilor“.Nu există zboruri directe București - Singapore, fiind necesară cel puțin o escală pentru a ajunge în cel mai mic stat al Asiei.Cât costă răsfățul?Prețurile biletelor de avion sunt variabile, ele fiind influențate de pe-rioada călătoriei, vacanțe, sărbători religioase și diferite manifestări, târguri și concerte sau de diferite promoții ale companiilor aeriene pentru o anumită destinație într-un anumit interval de timp.Prețurile biletelor de avion:Cu plecare imediată: 850 euro/persoanăCu plecare peste 2 săptămâni: 790 euro/persoanăCel mai ieftin bilet: 750 euro/persoană„Durata unui zbor cu plecare din București este de aproximativ 13 ore, având minim o escală în diferite orașe în funcție de compania aeriană aleasă (Frankfurt, Istanbul, Dubai etc).Pentru cazare, prețurile încep de la 25 euro/persoană pe noapte pentru un hotel de 2 stele ajungând până la 340 euro/persoană pe noapte pentru 5 stele. Un lucru foarte interesant este că Singapore e orașul wireless-ului. Dacă trimiți un mesaj către un număr de taxi, acesta te localizează și în maximum trei minute ajunge la tine, oriunde ai fi“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Elena Iancu, agent ticketing.