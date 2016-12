Si barbatii se indragostesc la prima vedere

Este prima data cand l-ai vazut si deja ai fluturi in stomac. Cu atat mai mult cu cat ti-a trimis mesaje de admiratie prin priviri senzuale. Ai toate motivele sa visezi ca tipul misterios pe care l-ai cunoscut recent te place. Dar este posibil sa te indragostesti de el si sa-ti raspunda cu aceleasi sentimente de la prima intalnire?Sentimentele, influentate de starea lui de spiritEste posibil sa va indragostiti nebuneste unul de celalalt chiar din prima zi in care ati facut cunostinta. Specialistii in terapia de cuplu din Marea Britanie spun ca dragostea la prima vedere depinde de starea de moment a fiecarei persoane. Daca el este relaxat si cauta o femeie cu care sa se completeze, va fi atras instinctiv de aspectul fizic, mirosul si vocea ta. Cu cat este mai pregatit sa-ti faca loc in sufletul si in mintea lui, cu atat ai mai multe sanse sa-ti raspunda favorabil sentimentelor. In plus, conform specialistilor, reprezentantii sexului tare se indragostesc mult mai usor decat femeile la prima intalnire.