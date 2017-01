Si-a parcat masina in zid

Ştire online publicată Vineri, 04 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un sofer a confundat pedala de acceleratie cu frana, intr-o parcare supraetajata, si a iesit prin zid. Masina a ramas atarnata pe jumatate in strada, in perete, la etajul doi al parcarii. Automobilul a ramas suspendat la etajul doi Un sofer din orasul chinez Chongqing a avut parte de o experienta ingrozitoare. El a confundat pedala de acceleratie cu frana si a iesit direct prin zidul parcarii supraetajate unde se afla, la etajul doi. Din fericire pentru sofer, automobilul s-a oprit la jumatatea "cursei", atarnand o parte in strada, iar cealalta parte ramanand in interiorul parcarii. In urma impactului, botul masinii a fost facut praf, iar bucati intregi din perete s-au prabusit peste parbriz si plafon, insa chinezul aflat la volan nu a patit nimic, tragand doar o sperietura groaznica. "Am auzit o bubuitura groaznica si apoi am vazut masina infipta in peretele parcarii, cu rotile din fata invartindu-se. Primul gand a fost ca asist la o scena de film, dar dupa aceea am realizat ca nu a fost vorba de o cascadorie", a declarat un martor de la fata locului. Soferul buclucas si-a recuperat automobilul cu ajutorul unor muncitori aflati in zona si al catorva trecatori, care s-au folosit de lanturi si de forta fizica pentru a trage masina inapoi in parcare. Citeste mai departe...