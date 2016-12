SHOW EROTIC la Balul bobocilor: Fotografiile, analizate de o comisie

1

Dar pe vremuri erau doar sfinti?

1)Niste idioti au postat pe net imagini de la o petrecere privata. 2)Pe vremuri,,la petreceri private,chiar daca nu existau cluburi si se faceau chiar in zone private,studentii nu citeau pasaje din Biblie si unii chiar se destrabalau mai tare decat cei de azi! Da,nu aveau camera foto pe atunci. 3) Marii moralizatori si sensibili de azi,si-o trageau prin boscheti,pe unde apucau si beau pe rupte, caci asta era marea distractie,socializau mai mult decat o fac internautii de azi,care stau mai mult cu boturile-n calculator sau cu ochii beliti pe telefoanele mobile,dand SMS-uri. 4) La televiziuni se fataie tot felul de stupizei si stupizele in chiloti si sunt numiti abuziv vedete,in timp ce niste studenti care se distreaza,macar de atata au parte in viata de la noi,caci si daca termina studiile,nu vor castiga cat japitele alea televizate si aplaudate,poate chiar si de cei ce-i critica acuma pe studenti.