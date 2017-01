Show electronic pe plaja „Hanul Piraţilor“

Show electronic pe plaja „Hanul Piraților“

În perioada 11-12 iulie, pe plaja Hanul Piraților, iubitorii de muzică electronică vor putea participa la un show de zile mari, „The Mission Dance Week-end”. Prima seară îi va avea ca invitați pe Anders Trentemoller pregătit pentru un show unic în România, având în vedere că va interpreta live toate piesele care l-au transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de muzică electronică ai ultimilor ani. Trentemoller a câștigat cu albumul „The Last resort”, lansat la Pokerflat Recordings, titlul de albumul anului 2006 în mai multe țări, incluzând Franța, Spania și Grecia. Albumul este o fuziune de minimal techno, dub, ambient si experiemental. După ce fanii săi au rămas surprinși de stilul albumului, Anders a declarat într-un interviu că pentru el producția este cea care primează și adoră să compună piese care să îi descrie toate stările, așa cum sunt cele de pe „The Last Resort”. După Trentemoller, pe scenă va fi invitat celebrul Roger Sanchez, denumit și The S Man, una dintre legendele muzicii electronice din America ce și-a construit un nume impresionant în toată lumea. În deschidere vor mixa DJ-ii și producătorii români Livio & Roby și Pagal. Seara de 12 iulie ni-l aduce pentru a doua oară în România pe cel care face valuri de ani de zile, artistul Fatboy Slim, renumit pentru show-ul de pe plaja din Brighton Beach unde a adunat peste 250.000 de oameni. De asemenea, Timo Maas, unul dintre rezidenții DC 10, Ibiza, va învârti platanele la „The Mission Dance Week-end”. În deschidere vor mixa DJ-ii români Optick și Rosario Internullo. Biletele în avans costă 30 lei pentru fiecare seară de concert, și 50 de lei pentru ambele zile, iar cei care își vor cumpăra bilete la intrare vor scoate din buzunar 50 de lei pentru fiecare seară de Mission Dance Week-end.