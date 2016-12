Sfaturi utile pentru o vacanţă de vis

Sfaturi utile pentru o vacanță de vis

Clar, vacanța petrecută departe de casă este perioada cea mai aștep-tată și… relaxantă din an, când, cel puțin teoretic, ar trebui să uităm de toate grijile și să ne bucurăm de viață! Pentru ca sejurul nostru să nu se transforme într-un mic coșmar, ar fi cazul să fim însă atenți, înainte de a pleca la drum și chiar de a cumpăra pachetul dorit (asta dacă se optează pentru o agenție de turism), la câteva detalii, unele extrem de importante.În primul rând, în cazul efectuării de rezervări online, trebuie să verificăm dacă regăsim pe site-ul respectiv datele de identificare ale societății comerciale, numărul licenței de turism și data expirării acesteia. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți și atunci când vine vorba de achiziționarea de oferte parcă mult prea tentante de pe site-urile de cupoane, deoarece asemenea oferte nu au întotdeauna suport real pe piața turistică, fiind ofertate de entități care nu dețin licență de turism și care, unele, lucrează în ilegalitate, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.Atenție la bani, bagaje și prieteni de ocazieVacanța se poate transforma în-tr-o experiență extrem de neplăcută și din cauza rău-făcătorilor, extrem de activi, mai ales în sezonul cald, și mai ales în România. Așadar, Poliția vine cu un set de recomandări extrem de utile: „Păstrați banii și valorile pe care le dețineți în seiful hotelului. Luați cu dumneavoastră numai sumele strict necesare unor plăți curente. Bagajele trebuie supravegheate în permanență, mai ales în locurile aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Fiți prudenți în relațiile cu persoanele nou cunoscute. Printre amabili și binevoitori puteți întâlni și escroci”.De asemenea, polițiștii ne recomandă să evităm taxiurile fără însemnele firmei sau care nu au aparat pentru indicarea sumei datorate pentru călătorie, iar când vrem să schimbăm valută, să evităm casele de schimb obscure.Foarte important, trebuie să fim reticenți și atunci când un personaj îmbrăcat în uniformă de polițist are anumite cerințe mai… deosebite. Reprezentanții Poliției ne sfătuiesc să solicităm ca orice problemă să fie rezolvată la secția de poliție. Așa putem fi siguri, mai ales în cazurile în care oamenii legii ne cer să le arătăm bani sau alte bunuri de valoare, că nu sunt doar niște escroci.Evitați zonele cu conflicteÎn special vara, foarte mulți constănțeni aleg destinații din străinătate pentru petrecerea vacanței. Agenții de turism spun că trebuie să fim foarte atenți atunci când mergem în zone cu conflicte. Nu este neapărat nevoie să le ștergem de pe lista noastră de preferințe, însă ar fi cazul să respectăm anumite limite. Toate aceste zone, dar și care sunt limitele de respectat le găsim pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea alerte de călătorie.Bani puțini, pretenții puținePe de altă parte, agenții de turism constănțeni spun că, în momentul în care dăm foarte puțini bani pe o vacanță, nici așteptările în privința calității serviciilor pe care le vom găsi la destinație nu trebuie să fie prea mare, și astfel nu o să ne confruntăm cu o dezamăgire mare, care să ne strice buna dispoziție.Partea bună, atunci când alegi o vacanță prin agențiile de turism, în special prin intermediul celor mari, este aceea că majoritatea destinațiilor, unităților de cazare recomandate au fost verificate de angajații acestora.Foarte important, dacă ne considerăm înșelați, trebuie neapărat să anunțăm autoritățile, fie Protecția Consumatorului, fie Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ori Poliția, în funcție de problema cu care ne confruntăm. De asemenea, și agenția de turism prin care am cumpărat vacanța (dacă s-a cumpărat printr-o agenție de turism) trebuie să fie anunțată, pentru ca, pe viitor, să scoată din lista de oferte respectivele unități de cazare.