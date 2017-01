Sfaturi pentru salvarea cardului bancar în vacanţă

Sfaturi pentru salvarea cardului bancar în vacanță

Sâmbătă, 01 Februarie 2014

Să călătorești e unul dintre cele mai plăcute hobby-uri, dar uneori e destul de costisitor, iar micile amănunte organizatorice pot da dureri de cap celor mai puțin practici. Iată câteva sfaturi care, potrivit Elle.ro, îți pot salva cardul bancar și îți vor face călătoria mai plăcută.Cel mai ieftin zbor. Nu te repezi să-ți rezervi zborul pe primul site pe care ai intrat sau pe site-ul pe care îl folosești de ani de zile! Astăzi există tot felul de site-uri care scanează companiile aeriene și brokerii de tipul Expedia, comparând prețurile în câteva secunde. Cele mai bine cotate sunt Skyscanner, Kayak, TravelSupermarket.Fii loial. În încercarea de a-și fideliza clienții, companiile aeriene din întreagă lume și-au creat programe speciale prin care îți acordă tot felul de beneficii pe măsură ce apelezi mai mult la serviciile lor. Nu le ignora, fiindcă îți fac călătoria mai plăcută, mai ieftină și uneori poți zbura chiar gratis sau poți avea locuri mai bune în avion, acces la lounge-uri în aeroporturi, reduceri la hoteluri și firme care închiriază mașini etc.Mix and match. Unele site-uri îți permit să folosești companii aeriene și chiar aeroporturi diferite (aflate în apropierea aceluiași oraș) pentru zborul dus și cel întors, astfel încât să poți alege cea mai ieftină variantă.Check-în online. Dacă ai ales o companie low-cost, nu uita să faci check-în online, altfel vei fi nevoit să plătești o taxă suplimentară în aeroport. Se poate întâmpla că site-ul companiei alese să nu funcționeze chiar perfect, așa că, dacă nu reușești să faci check-în online, printează neapărat mesajul de eroare pe care îl primești, ca să poți dovedi în aeroport că n-ai putut face check-în online.Un extra-layer. Dacă ești femeie, pune-ți în geantă de mână o jachetă pe care să o poți trage repede pe tine atunci când temperatura din avion coboară sub nivelul tău de confort. Un șal moale și cât mai mare, în care să te poți înfășura (sau pe care îl poți folosi pe post de pernă) se poate dovedi, de asemenea, foarte util.Ține-ți copilul ocupat. Un zbor împreună cu copilul mic se poate dovedi o încercare grea. Cel mai important lucru este să te asiguri că-l ții ocupat cât mai mult timp. Un DVD player, un laptop sau o tabletă pe care să poți rula filme sau jocuri sunt un must. Alte lucruri utile: cartea preferată, o revistă pentru copii, jucării mici, un pachet cu cărți de carton desenate, stickere (copiilor le place la nebunie să lipească, iar o sticlă de apă goală, de exemplu, poate fi suportul perfect de decorat).Atenție la factura telefonică! Chiar dacă, în Europa, tarifele pentru convorbiri telefonice, mesaje și transfer de date au scăzut considerabil, dacă destinația ta este în afara ei, factura telefonică post-vacanță poate să-ți usuce contul bancar. Aplicațiile de pe smartphone pot descarca date, chiar dacă le folosești sau nu, așa că verifică setările înainte de a pleca și dezactivează opțiunea „dată roaminga”. Descarcă totul în avans. Înainte de plecare, descarcă pe telefonul tău tot ce crezi că-ți va folosi: hărți, ghiduri de călătorie, documente atașate în e-mail-uri, muzică etc., pentru a le putea folosi offline, fără costuri. Asigură-te. Nu neglija asigurarea de călătorie, iar dacă ai mai mult de două plecări într-un an, încheie o asigurare anuală și vei realiza economii considerabile.