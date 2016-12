Sfaturi pentru protejarea copiilor, iarna

Sâmbătă, 14 Decembrie 2013

Se anunță o iarnă grea, însă există câteva trucuri de care poți să ții seama, dacă vrei să nu faci vizite dese la farmacie cu copilul, mai ales în perioada sărbătorilor. Specialiștii de la Baby.ro au câteva recomandări menite să ajute la protejarea copilu-lui în perioada rece:Învață să previi. În primul rând, învață ca să previi, este foarte important să nu apară o boală. Nu de alta, dar fie-care afecțiune declanșează la cei mici reacții în lanț, mai ales în condițiile unei imunități fragile.Îmbracă-l în straturi. Este recomandat să ne îmbrăcăm copiii în straturi - nici prea gros, să transpire, dar nici prea subțire, ca să riscăm o hipotermie. Sunt de preferat materialele naturale, care să respire și să asigure un confort termic - pielea copiilor mici neavând „termostatul” atât de bine reglat ca cel al adulților.Igiena. E drept, frigul în-gheață mulți germeni, însă măsurile de igienă trebuie să rămână în vigoare, chiar și când crapă pietrele de ger. Să ne împrietenim copilul cu apa și săpunul - există atât de multe variante și forme, încât e imposibil să nu-l tenteze o mică jucărie frumos mirositoare, care-l mai și ferește de microbi.Mâna la gură. Învață copilul de când e mic să pună mâna la gură când tușește sau strănută și să se spele pe mâini sau să se dezinfecteze cu un șervețel antibacterian după aceea. Microbii ajung foarte repede de pe mâini pe clanțele ușilor, periuțele de dinți, telefoane și mâncare, iar de aici la îmbolnăvire mai este doar jumătate de pas. Nu uita că ieșirile în parc sunt obliga-torii chiar și iarna, însă ai grijă că extremitățile - mâinile, picioarele, capul - sunt primele care suferă consecințele expunerii îndelungate la frig.Imunitate crescută. Fie că este vorba despre vaccinările obligatorii, fie că ne referim la întărirea imunității cu ajutorul preparatelor specifice, care se pot administra copiilor, ține cont de faptul că organismul unui copil are nevoie de ajutor pentru a lupta împotriva bolilor, chiar și în cazul în care cel mic nu are probleme majore de sănătate. În sezonul rece, cu precădere, este bine să le administrăm preventiv celor mici siropuri sau suplimente nutritive, în cure și doze stabilite cu acordul medicului, desigur.Bolnavii stau acasă! Mulți părinți duc copilul la grădi sau la școală chiar atunci când este evident că e răcit, gripat etc. Faptul că nu au cu cine să lase copilul nu reprezintă o justificare pentru a îmbolnăvi un colectiv întreg.