Sfaturi pentru părinţi dacă aveţi musafiri de Crăciun

Sfaturi pentru părinți dacă aveți musafiri de Crăciun

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătorile de Crăciun sunt poate cel mai frumos moment al anului. În ciuda stresului și agitației, este momentul în care fiecare încearcă să fie mai buni. Toate bune și frumoase până când copii obosesc, devin nervoși și agitați. Și atunci se pune și întrebarea: Cum pregătești copiii pentru aceste zile speciale și foarte încărcate de agitație, cum îi faci să facă față orelor lungi pline cu musafiri sau pentru vizitele de Crăciun pe care voi le faceți în deplasare ori călătorind?Sfaturi pentru părinți când aveți musafiri de CrăciunUn copil are nevoie de rutină. Potrivit www.sfatul.părinților.ro, în rutina vieții de zi cu zi el se simte în siguranță și nu prea îi place când planurile îi sunt date peste cap. Cel mai bine este să îi povestiți din timp ce urmează să se întâmple: că vine Crăciunul, că urmează să vină în vizită prieteni, rude, cunoștințe, că X sau Y urmează să vină cu un copil mai mic sau mai mare (în funcție de context) și că el trebuie să se comporte în X fel sau în Y fel.Iată câteva aspecte de care trebuie să țineți seama:1. Dacă are câteva jucării preferate (pe care știți sigur că nu vrea să le împartă cu nimeni), ar fi bine să-i explicați că le veți lua de la locul lor și le veți pune într-un loc sigur, astfel încât să vă asigurați că nu va porni un scandal monstru între copii pe jucării.2. Implicați copiii în pregătiri. Se vor simți abandonați dacă mami și tati își vor vedea fiecare de gătit, bătut covoare, șters praful, decoratul bradului, iar ei vor sta într-un colțișor așteptând să fie băgați în seamă. Sau, mai rău, vor face dezordine pe unde vor apuca, doar-doar vor primi atenția cuvenită.3. Ca să preîntâmpinați aceste evenimente este indicat să-i luați lângă voi, să le dați o cârpă și să-i puneți și pe ei să șteargă praful, să-și strângă jucăriile sau să vă ajute la pregătirea cozonacilor. Pe lângă faptul că vor petrece mai mult timp alături de voi, le va crește și încrederea de sine pentru că se simt importanți: doar au contribuit la pregătirea casei pentru sărbători!4. Luați în calcul și neprevăzutul. Când ai o casă plină de musafiri, eventual și cu alți copii mici, lucrurile pot scăpa de sub control. Cel mai des se dau peste cap programul meselor și al somnului. Tocmai de aceea trebuie să aveți tot timpul pregătite niște gustări potrivite pentru cei mici, în caz că friptură n-a fost gata la timp. Nu uitați nici de o cameră unde piticii să se poată odihni.5. Oricât de multe reguli i-am învață noi pe copii, la un moment dat tot trebuie să facă ei vreo poznă. Iar corectarea comportamentului trebuie să se facă imediat. Atenție! Luați copilul din camera respectivă și certați-l în particular. De multe ori, copiii exagerează tocmai pentru că, fiind multă lume (eventual și mulți alți copii), vor să atragă atenția asupra lor. Dați-le un avertisment și fiți foarte fermi în ceea ce privește consecințele în cazul în care faptele se repetă.