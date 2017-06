Sfaturi pentru îndepărtarea microbilor de pe fructe şi legume

Sfaturi pentru îndepărtarea microbilor de pe fructe și legume

Miercuri, 31 Mai 2017

Fructele și legumele trebuie consumate doar după ce au fost atent spălate. Există câteva trucuri care ne ajută în astfel de cazuri, conform clickpentrufemei.ro.Atât oțetul de cidru alb, cât și cel de mere sunt foarte eficiente și elimină posibilele bacterii sau reziduuri de pesticide prezente pe fructe și legume. Pentru a preveni problemele de sănătate, este esențial ca vegetalele să fie dezinfectate. Iată cum poți dezinfecta fructele și legumele.Oțetul de cidru alb are proprietăți antibacteriene și antiseptice, de aceea poate fi folosit pentru dezinfectarea legumelor și fructelor. În plus, oțetul este un produs 100% natural. Pune într-un vas cu apă o ceașcă de oțet de cidru alb. Spală legumele și fructele în acea soluție înainte de a le mânca, apoi șterge-le cu un șervețel.Sucul de lămâieLămâia are proprietăți antibacteriene, care curăță fructele și legumele, ceea ce le face mai sigure de mâncat. În plus, nu le schimbă aroma alimentelor.Pune într-un vas cu apă sucul mai multor lămâi. Adaugă în soluția obținută legumele și fructele și lasă-le 10 minute, apoi clătește-le cu apă rece și șterge-le cu un prosop.Ulei esențial de arbore de ceaiUleiul esențial de arbore de ceai nu trebuie să fie ingerat direct. Totuși, compușii antibacterieni pot fi utilizați ca un agent dezinfectant pe fructe și legume, pentru a îndepărta bacteriile și reziduurile de pesticide. Adaugă în apă călduță câteva picături de ulei esențial de arbore de ceai. Apoi, spală fructele și legumele în soluția obținută.Bicarbonat de sodiuBicarbonatul de sodiu este ideal pentru dezinfectarea tuturor fructelor și legumelor. Puterea sa abrazivă elimină orice murdărie și bacteriile, lăsându-le curate și complet dezinfectate. Adaugă câteva linguri de bicarbonat de sodiu în apă călduță și folosește amestecul pentru a spăla fructele și legumele.