Sfaturi pentru bărbaţii care vor o viaţă sexuală bună tot timpul

Sfaturi pentru bărbații care vor o viață sexuală bună tot timpul

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Poate fi surprinzător, dar alimentația echilibrată este strâns legată de performanțele sexuale. Activitatea sexuală ridicată la cote maxime poate fi menținută dacă introduci în meniul tău zilnic alimente bogate în nutrienți și grăsimi bune. Fă-ți un obicei din a mânca fructe și legume, mai puțină carne și aceea să fie cât mai slabă, consumă cereale integrale și lactate degresate.Fă mișcare zilnic. Dacă ai o relație mai specială cu fotoliul din fața televizorului și cu scaunul de la biroul de lucru, trebuie să te gândești serios la o răcire a sentimentelor față de acestea. Poți urmări știrile și în timp ce faci câteva exerciții fizice. Indicat este să ceri ajutorul unui instructor de fitness, ca să știi care este sportul cel mai potrivit stilului tău de viață. Cele 30 de minute pe zi de efort fizic sunt foarte eficiente pentru o viață sexuală satisfăcătoare.Renunță la fumat. Doctorii au spus în nenumărate rânduri că tu-tunul poate fi de vină pentru multe cazuri de disfuncție erectilă la băr-bați. Iar studiile clinice au adus dovezi susținute că majoritatea băr-baților care suferă din caza problemelor de erecție sunt fumători. Mai mult, viciul afectează și calitatea, dar și cantitatea de spermă.Redu consumul de alcool. Da, e normal să-ți placă starea de euforie pe care ți-o dau băuturile alcoolice, dar trebuie să ții cont că alcoolul îți poate desființa viața sexuală. Licoarea te scapă de inhibiții și îți dă un plus de sex-appeal, dar te poate face de râs exact când ți-e lumea mai dragă. În plus, alcoolul reduce libidoul, crește riscul de apariție a problemelor de erecție și scade șansele de a avea orgasm.Nu lăsa stresul să-ți controleze viața. Stresul te extenuează, te încurajează să-ți faci griji din orice, te ține în alertă și îți alimentează starea de agitație, dar îți poate cauza și probleme erectile.Totul este să ții sub control factorul stresant din viața ta. Găsește o cale prin care să te protejezi de activitățile care îți afectează psihicul și dorința de a mai face dragoste cu partenera ta.Vestea bună este că, după ce au efectuat studii de specialitate, cercetătorii au căzut de acord asu-pra faptului că o atitudine pozitivă asupra vieții, în general, poate crește șansele de a avea o viață sexuală fără probleme.Mergi la doctor o dată pe an. E lucru cunoscut că bărbaților nu le place să discute cu doctorul despre problemele lor sexuale. Lăsând jena la o parte, este mai mult decât recomandat ca, o dată pe an, să se facă un control medical de specialitate.În felul acesta, eventualele probleme de erecție pot fi tratate din timp, fără ca acestea să se agraveze și să ducă la incapacitate sexuală.(Sursa: www.clicksanatate.ro)