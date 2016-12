Sfaturi pentru a vă înţelege de minune în vacanţă

Sfaturi pentru a vă înțelege de minune în vacanță

Luni, 15 Iulie 2013

Prima vacanță cu alesul inimii poate fi o experiență unică... sau nu. Stresul călătoriei, micile inci-dente, greutatea de a forma, împreună o echipă, pot arunca o umbră asupra concediului mult-visat. Află cum trebuie să te comporți pentru ca sejurul în doi să fie cel visat.Nu încerca să impresionezi cu orice chip. Vei avea poate tendința să-ți impresionezi partenerul, avântându-te în acțiuni necugetate sau făcând gesturi „aventuroase”. Mai bine abține-te, dacă nu ești sută la sută sigură că faptele tale vor fi încununate de succes, sau că partenerul tău e capabil să le aprecieze.Aveți grijă unul de celălalt. Pare un sfat simplist, însă vacanța este momentul ideal să vă arătați grija reciprocă și dorința de a vă susține în momentele mai delicate care se pot ivi pe parcurs.Cunoașteți-vă limiteleNu fă planuri în exces, nu-ți antrena partenerul în activități care vă epuizează din start. Învățați să vă cunoașteți și să vă știți reciproc limitele. În felul ăsta, veți colecționa momente deosebite, care vor apro-funda relația dintre voi.Exprimă-teDacă ai nemulțumiri, nu le lăsa să se acumuleze și să te „roadă” pe dinăuntru, ci exprimă-le cât se poate de decent. Lămuriți neînțelegerile, comunicați, găsiți împreună soluții.Respectați-vă reciproc. Fiecare are preferințele lui: tu vrei la soare, el vrea sub umbrelă, tu vrei să mân-cați la ora prânzului, el nu vrea să părăsească plaja etc. Încercați, pe cât posibil, să găsiți calea de mijloc, și să vă respectați preferințele și tabieturile.