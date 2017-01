Sfaturi pentru a creşte siguranţa on-line a copiilor

Sfaturi pentru a crește siguranța on-line a copiilor

Sâmbătă, 15 August 2009

Centrul Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual FOCUS, Microsoft România și Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară, pentru al patrulea an consecutiv, campania de prevenire a dispariției minorilor și de educare pentru creșterea siguranței on-line, sub titlul „Copilăria în sigu-ranță”. Turiștii aflați pe litoralul Mării Negre vor primi, până la sfârșitul lunii august, pliante cu sfaturi privind prevenirea și modul de acțiune în cazul apariției unor situații proble-matice. Pentru a crește siguranța celor mici în navigarea pe Internet: r Discutați cu ei despre Internet, despre bene-ficii și pericolele din lumea virtuală; r Folosiți Internetul alături de copii, căutați împreună lucrurile care îi interesează; r Țineți compu-terul într-o cameră unde îl poate folosi întreaga familie; r Stabiliți împreună cu micuții când și în ce condiții pot folosi Internetul; r Arătați-vă inte-resul pentru activitățile on-line ale copiilor și ale prietenilor lor; r Învățați copiii să respecte regulile de politețe și în con-versațiile on-line; r Atrageți-le atenția să nu posteze niciodată pe Internet date personale sau fotografii în ipostaze indecente; r Controlați datele pe care copiii le oferă on-line despre ei, mai ales pe conturile de socializare; r Învățați-i să nu stabilească, fără acceptul părinților, întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar pe Internet. Nu lăsați micuții nesupravegheați Sfaturile specialiștilor pentru părinți, în concediu sau nu, sunt: r Păstrați întotdeauna contactul vizual cu micuții, mai ales în zonele aglomerate; r Nu vă lăsați copiii nesupravegheați în supermarketuri, cinema, săli de jocuri sau parcuri; r Învățați-i pe copii să vă spună întotdeauna unde și cu cine se joacă sau pleacă; r În zone aglomerate, stabiliți un „loc de întâlnire” pentru cazul în care copilul se rătăcește; r Asigurați-vă că micuții își cunosc numele, adresa, numărul de telefon și numele dumneavoastră; r Învățați-i pe copii că joaca lângă apă sau scăldatul sunt permise numai dacă au acordul vostru în prealabil; r Asigurați-vă că va spune întotdeauna NU persoanelor care, sub diferite pretexte, îi cer să le înso-țească; r Învățați-i pe copii să nu se sperie și să rămână pe loc în cazul în care se rătăcește într-o zonă necirculată (pădure, câmp, munte); r Dacă s-au pierdut într-o zonă aglomerată, să apeleze la un polițist sau un adult însoțit de un copil; r În caz de dispariție, sunați imediat la numărul unic de urgență 112 sau la 116.000, linia telefonică gratuită, din orice rețea de telefonie.