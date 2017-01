Sfaturi Feng Shui pentru camera copilului

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Plasați clopoței de vânt în camera copilului dacă vedeți că acesta se îmbolnăvește frecvent. Produceți des zgomote cu clopoțelul respectiv în toată casa, sunetul va echilibra energiile din încăperi. Plasați scaunul de la biroul copilului cu spatele la perete. Întotdeauna scaunul pe care stă la masă trebuie să fie cu spatele la un obiect solid, niciodată spre ușă. Dacă nu poate fi evitat, așezați în fata ochilor o oglindă care reflectă ușa de la intrare. Evitați paturile suspendate. În acest caz, cel mai expus la probleme de sănătate este cel care doarme dedesubt. Plasați un obiect de hematit în camera copilului (deasupra patului sau în mijlocul peretelui de est) pentru o sănătate bună și un somn liniștit. Copilul nu trebuie să doarmă cu capul spre peretele băii sau toaletei. Așezați în nord-estul camerei copilului o sferă de cristal sau un glob pământesc din cristal pentru rezultate bune la școală. Așezați biroul de studiu al copilului în colțul de nord-est al camerei. Nu plasați dormitorul în camerele de la capătul coridoarelor lungi, în camerele de la capătul casei scărilor, în fața, sub sau deasupra băii, deasupra garajului, deasupra bucătăriei sau a camerei în care se ia masa. Dacă nu poate fi evitat, amplasați clopoței de vânt cu tuburi metalice la intrarea în cameră (afară). În camera copilului nu trebuie să existe obiecte ascuțite îndreptate spre locul de odihnă sau de studiu al copilului: colțuri de mobilă, flori cu frunze ascuțite, colțuri de zid, bețe, grinzi etc. Dacă nu pot fi evitate, așezați în fața lor copăcei din cristal, cristale, plante. Nu așezați în camera copilului picturi cu imagini acvatice, cu animale sălbatice sau imagini care provoacă frica.