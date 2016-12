Sexul in cifre!

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cand e vorba de sex, niciodata nu ai toate informatiile si, mai mult, niciodata nu te poti plictisi! Stim cam cate calorii ardem dupa o seara fierbinte (200), stim cam cate minute dureaza partida (12), dar raman atatea lucruri interesante de descoperit. Specialistii womansday.com au strans o multime de cifre uluitoare despre tot ce inseamna sex, inainte, in timpul si dupa actul intim.84% dintre femei spun ca au facut sex cu barbatul lor doar pentru a-l convinge sa faca treburi prin casaSurprinzator? Nu chiar. Poate ca si tu te numeri printre aceste femei, dar asteapta! Expertii in sanatatea sexuala spun ca nu e nimic rau in a-l mitui cu o partida fierbinte de dragoste. Ba este chiar sanatos! In acest fel, tu, ca femeie, iti dai seama cam ce putere de atractie ai asupra lui, iar el se simte recompensat ca un barbat adevarat ce este. "Studiile arata ca femeile sunt mult mai interesate de sex daca locuinta este curata. Ar trebui sa fie o motivatie puternica pentru barbati sa puna mana pe mop!", a spus dr. Ian Kerner, expert in relatii de cuplu.20% dintre barbati au facut sex cu o colega de muncaSa presupunem ca ti s-au aprins calcaiele dupa un coleg de la birou. Oare este OK sa te lasi dusa de val? "In zilele noastre, locul de munca este ca o casa pentru femei, deoarece isi petrec mult timp la serviciu. E logic ca la un moment dat sa nutreasca astfel de sentimente", spune dr. Kerner. "Nu toate relatiile amoroase dintre colegi sunt sortite esecului, dar, daca esti casatorita, ai grija la acel mic flirt, care se poate transforma rapid in infidelitate emotionala, apoi in infidelitate sexuala. Pe de alta parte, daca esti singura si interesata de un coleg de munca, asigura-te ca lucreaza intr-un alt departament si nu-ti este direct superior sau direct inferior in ierarhia firmei. In concluzie: atentie mare", a mai spus doctorul.12% dintre oamenii casatoriti dorm separatIata o veste bomba: in unele cazuri, dormitul separat este chiar sanatos! "Multe cupluri se odihnesc separat din multe motive: sforait, copii mici etc. Un somn bun si neintrerupt este sursa sanatatii tale. Dar, daca nu imparti patul cu jumatatea ta, trebuie sa-ti faci macar timp pentru sex! Iar daca motivele pentru care dormiti separat sunt neintelegerile din cuplu, trebuie sa le rezolvati, deoarece acesta este primul pas spre despartire", a spus dr. Kerner. Citește mai departe