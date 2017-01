Sesiune de shopping cu totul specială

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

I love the F word vă invită în Constanța, la un nou concept de Fashion Sale. Vor fi prezenți cei mai hot & fresh designeri ai momen-tului, fotografi profesioniști, prăjituri una și una, șampanie și muzică bună. Toate, pentru un shopping session cu totul delicios. I love the F word își deschide porțile pe 5-6 martie, de la 12 PM, la Kmy‘s Salon, în Mamaia. PS: F is for Fashion.