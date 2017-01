Seringa viitorului schimbă acul cu raza laser

Marţi, 15 Iunie 2010.

Vă este frică de ace? În viitorul apropiat s-ar putea să mergeți un pic mai relaxați la testele medicale, dacă invenția PLEASE (Painless Laser Epidermal System) ajunge în spitalele și clinicile medicale din România. Desigur, acum facem chetă de medicamente pentru Spitalul Județean Con-stanța, deci va trebui să mai așteptăm vreo 2.247 de ani. PLEASE este seringa viitorului care, cu ajutorul unei raze laser, creează un micropor în piele, prin care este injectat medicamentul. Este o variantă mult îmbunătățită a vaccinului clasic, care presupunea zgârierea pielii. Laserul este eliberat în pulsuri scurte, pentru a nu răni pielea. În plus, datorită faptului că microporul nu atinge stratul cu nervi și vase de sânge al pielii, acest tip de vaccin nu cauzează sângerare. PLEASE a fost certificat și poate fi comercializat pe piața europeană, prețul nefiind făcut încă public de către compania producătoare.