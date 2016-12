Serbează-ţi căsătoria în fiecare an

Serbează-ți căsătoria în fiecare an

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu trebuie să aștepți 25 de ani ca să serbezi nunta de argint, ci te poți bucura de un astfel de moment aproape în fiecare an. Specialiștii revistei “Libertatea pentru femei” îți spun ce nume poartă aniversările căsătoriei între 1 și 75 de ani.În primul an, se spune că mariajul e fragil ca foaia de hârtie. La cinci ani de la nuntă, relația dintre soți capătă consistența lemnului, prea ușor de mistuit în flăcări. Abia la 50 de ani căsnicia își dovedește rezistența în timp și se sărbătorește cu aur. Fiecare aniversare poartă un nume în funcție de care te poți gândi la surprize sau la cadouri.Primul an - nunta de hârtie. Este un moment aparte, în care vă aduceți aminte de emoțiile de la cununie și de clipele care v-au făcut fericiți. Cel mai potrivit cadou ar fi un album cu fotografii inedite de la nuntă sau o ieșire în doi la cină.5 ani: nunta de lemn. Orice cadou din lemn e potrivit pentru acest moment, începând cu rame foto până la casete de bijuterii. Se spune că lemnul consolidează căsnicia.10 ani: nunta de tinichea. Nu contează că tinicheaua e ieftină și lipsită de noblețe. Însoțiți aniversarea de o petrecere, alături de prieteni. Cadourile pot consta în obiecte pentru bucătărie.15 ani: nunta de cristal. După 15 ani de conviețuire sunteți un cuplu împlinit și trebuie să serbați momentul alături de nași și de părinți. Cadourile constau în obiecte din cristal, pentru casă sau bijuterii cu pietre albe.20 de ani: nunta de porțelan. Marchează un moment de cotitură. Copiii sunt destul de mari să plece de acasă, iar cuplul își poate schimba viața. Organizați o cină cu porțelanuri fine sau un picnic și neapărat savurați o șampanie. Citește mia departe