SENZAŢIONAL! O pisică a fătat un câine

SENZAȚIONAL! O pisică a fătat un câine

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Natura chiar a luat-o razna?! Luna trecută am descoperit cu stupefacție că o oaie a născut un câine. Acum (evident, tot din China) vine știrea că cei mai mari dușmani domestici au devenit rude: o pisică a dat naștere unui cățeluș, scrie ziarul Can Can. Zhou Yun a povestit că felina a născut doi pui la începutul lunii. Din nefericire unul a murit. Însă, celălalt care a supraviețuit nu prea semăna a pisică, ci mai mult a câine. Proprietarul pisicii a pus totul pe seama prieteniei care există dintre aceasta și câinele familiei. Veterinarul Lai Xiaoyun nu s-a lăsat convins de această ciudățenie și a venit cu o explicație proprie. Pisica a ieșit din casă după naștere, a găsit niște puiuți de câine și a luat unul dintre ei. "Câinii și pisicile sunt două specii diferite, așa că este imposibil să aibă urmași comuni", a explicat Lai Xiaoyun.