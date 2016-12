Senzaţie de piele uscată? Scapă de ea!

Senzație de piele uscată? Scapă de ea!

Ştire online publicată Marţi, 08 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iată ce reguli să urmezi pentru ca pielea ta să fie suplă, hidratată și frumoasă și în sezonul rece:Renunță la băile fierbinți. Apa fierbinte îndepărtează stratul natural protector al pielii, format din sebum (grăsime sebacee) și lipite. Acest strat protector reține apa în piele și îi conferă acel aspect hidratat și sănătos, iar fără el, pielea se usucă excesiv și are un aspect solzos și aspru. Deși vremea rece de afară îmbie să faci băi fierbinți și lungi, amintește-ți că acestea îți afectează grav pielea.Evită săpunurile agresive. Săpunurile cu un conținut ridicat de sodă, în general cele care fac rapid multă spumă, pot fi prea agresive pentru pielea ta. Acestea îndepărtează stratul hidrolipidic al pielii, cauzând uscarea excesivă. Poți folosi săpunuri pentru copii sau săpunuri special concepute pentru pielea uscată, dar și geluri de duș pentru piele sensibilă.Exfoliază. Prin exfoliere, îndepărtezi stratul de celule moarte de la suprafața pielii, ceea ce reduce senzația de uscăciune și îți face pielea mai catifelată.Folosește o mănușă abrazivă cu care să-ți masezi ușor corpul de cel puțin două ori pe săptămână sau chiar la fiecare baie. De asemenea, ai putea încerca și exfolierea uscată, care se realizează cu o perie pentru corp, pe pielea uscată, înainte de a intra sub duș.Hidratarea este obligatorie. Uleiurile sunt esențiale pentru a hidrata pielea foarte uscată în perioada rece a anului. Pentru ca rezultatele să se observe rapid, aplică ulei pe pielea umedă, imediat ce ai ieșit de sub duș. Masează până intră bine în piele și ai grijă să nu ratezi nicio parte a corpului. Poți folosi uleiurile naturale, foarte sănătoase, care nu conțin parfumuri, conservanți, coloranți sau parabeni precum cele sintetice. Alege uleiul de măsline, uleiul de susan, untul de cocos sau de cacao,Bea multă apă. Hidratarea se face din interior și se vede și pe piele. Este esențial să bei doi litri de apă în fiecare zi, indiferent de anotimp. Astfel îți ajuți pielea să fie mereu suplă și catifelată.Evită materialele sintetice. Contactul zilnic cu materialele sintetice îți poate agresa pielea, provocând, printre altele, și uscarea excesivă. Alege o lenjerie de pat din bumbac neted sau satin, evitând așternuturile din bumbac creponat sau în amestec cu poliester.(Sursa: www.eva.ro)