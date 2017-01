Semne că încearcă să te controleze

Una dintre problemele cu care se confruntă cuplurile este dezechilibrul de putere. Atunci când unul dintre voi vrea să controleze totul, lucrurile o iau razna.Bărbații care încearcă să te controleze sunt de obicei nesiguri. Adesea, provin din familii dezbinate în care sentimentul de stabilitate le lipsește, așa că încearcă să-l compenseze controlând totul în relația cu tine. Asta le dă iluzia puterii, ceva ce n-au cunoscut în anii adolescenței, și îi determină să creadă că, având totul sub control, nu-i vei părăsi niciodată. Din păcate, refuză să privească adevărul adevărat - acela că ei sunt cei care te îndepărtează prin atitudine. Iată câteva dintre zonele-cheie în care „activează”.Prieteni și familieUn tip care încearcă să te controleze, va dori să fie el cel care decide când și cu cine te vezi. Are o problemă cu oricine pare să aibă o influență mai mare asupra ta, fie că e vorba de o prietenă, soră, sau chiar de mama ta. Astfel, va încerca să te convingă că persoana respectivă îți face rău și va găsi motive și argumente puternice, după părerea lui, potrivit cărora n-ar trebui s-o mai vezi niciodată sau să-i asculți părerile. Practic, ceea ce încearcă din răsputeri să-ți comunice e că nu te poți baza decât pe el.FinanțeVa încerca să fie el cel care controlează bugetul, în cazul în care locuiți împreună. Îți va spune ce și când vă permiteți și te va face să te simți vinovată atunci când nu vei rezista tentației de a-ți cumpăra o nouă pereche de pantofi. Argumentul lui? Acum nu mai e vorba doar de banii tăi, ci de ai voștri, așa că nu-i poți cheltui după bunul plac. Vestea proastă e că regulile nu se aplică și în cazul lui.Rețelele de socializareDacă e foarte suspicios de fiecare dată când stai pe net și vrea să aibă toate parolele rețelelor de socializare pe care le frecventezi, fii sigură că e genul de tip care vrea să te controleze în totalitate. Va încerca să te sensibilizeze, reproșându-ți că refuzul de a-i dezvălui parola contului de Facebook semnifică faptul că n-ai încredere în el.Aspectul tăuȘi aparițiile tale vor fi criticate sau va încerca, subtil, să te facă să-ți schimbi aspectul după bunul plac. Hainele, accesoriile, machiajul, toate vor fi luate în vizor și comentate - la început cu blândețe, pentru ca tu să nu simți că e ceva în neregulă, însă pe parcurs va deveni din ce în ce mai cicălitor. „De ce te-ai machiat dacă mergem doar până la supermarket?”, „Rochia aia e mult prea scurtă, pune-ți altceva”, „Nu ți-ar plăcea să ai părul blond?” - acest gen de întrebări ar trebui să te pună pe gânduri.